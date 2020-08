Vodstvo stranke DeSUS o predlogu za sklic izrednega kongresa

Aleksandri Pivec je pet poslancev DeSUS odreklo podporo in jo po očitkih, ki nanjo letijo zaradi nejasnih plačil ob gostovanjih po Sloveniji, v začetku tedna pozvalo k nepreklicnemu odstopu. Če tega ne bo storila, svet stranke pozivajo, da ji izreče nezaupnico. Za takšen poziv so se v četrtek zvečer odločili tudi v strankinem pokrajinskem odboru Južna Primorska, kjer ocenjujejo, da predsednica med člani in v javnosti ne uživa več osebnega ugleda, s čimer krni tudi politični ugled stranke, je na Twitterju sporočil predsednik odbora in sveta stranke Tomaž Gantar.

Kot je Gantar napovedal že pred tem, se bodo člani sveta sestali do 25. avgusta, morda že prihodnji teden. A datum seje še ni znan.