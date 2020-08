Vodstvo DeSUS o prihodnosti stranke: 'Vse je v rokah članov sveta'

Poslanci so poudarili, da govorijo le o položaju Pivčeve na mestu predsednice stranke in ne o njenem ministrskem položaju ali DeSUS v vladi. Vodja poslancev DeSUS Jurša je tudi premierja Janeza Janšo v ponedeljkovem pogovoru seznanil s tem, da se v stranki ukvarjajo "s predsednico stranke, in ne ministrico ali koalicijo" . Premier meni, da mora DeSUS, če je res samostojna stranka, zadevo rešiti brez vpliva drugih.

Bosta pa o prihodnosti stranke, tudi o morebitnem sklicu izrednega kongresa, v petek razpravljala vodstvo in izvršni odbor stranke, je danes povedal Ujčič. Predloge bodo posredovali članom sveta. Sestali se bodo do 25. avgusta, morda že prihodnji teden, je napovedal predsednik sveta Tomaž Gantar , a točnega datuma še ni.

Danes je Janša tvitnil, da je DeSUS v petih mesecih aktualne vlade naredila več za slovenske upokojence kot prej v 10 letih skupaj. S tem je pospremil tvit ministrstva za finance, da so ukrepi vlade dosegli svoj cilj: več kot 300.000 upokojencev je prejelo dodatek v skupni vrednosti 66,8 milijonov evrov.

Kljub temu je dogajanje v DeSUS odprlo vprašanje, kaj morebiten odhod Pivčeve pomeni za stabilnost koalicije. Mnenja o tem so različna.

Po mnenju političnih analitikov Pivčeva ne more ostati na čelu DeSUS, težko bo tudi ohranila funkcijo ministrice za kmetijstvo. Igor Pribac, Rok Čakš in Andraž Zorko so v torek ob odmevnem sporu v DeSUS ugotavljali, da je ta stranka res v težkem položaju in na robu preživetja.

Pivčeva se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj na terenu. Mediji so izpostavili junijska obiska na Krasu in v Izoli. Tega tudi po ocenah poslancev ni znala ustrezno pojasniti, ob poskusih pojasnil pa se je po mnenju analitikov še bolj zapletala.