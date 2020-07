Vodstvo DeSUS predvidoma danes o razmerah v stranki

Ugibanja o nezadovoljstvu v DeSUS se pojavljajo že dalj časa, prah pa je v torek dvignila javna kritika pokrajinske organizacije DeSUS Ljubljana, ki je na ponedeljkovi seji izrekla nezaupnico predsednici stranke. Sprejeli so osem sklepov in predsedniku sveta dali pobudo, da jih uvrsti na sejo sveta. S sklepi izražajo nezadovoljstvo nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke, so sporočili v torek.

Več vprašanj o dogajanju v stranki in sklepih pa je odprlo sredino sporočilo Mestne organizacije DeSUS Ljubljana. Kot so navedli, z omenjenimi sklepi niso bili seznanjeni in pri njihovem sprejemanju niso sodelovali, čeprav so se seje udeležili.