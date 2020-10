Vodstvo DeSUS: zaenkrat vložena le kandidatura Erjavca

Izteka se rok za oddajo kandidatur za mesta predsednika in podpredsednikov stranke DeSUS. O kandidatih odločajo pokrajinski odbori, predloge pa morajo stranki posredovati do sobote do polnoči. Zaenkrat je vložena le kandidatura Karla Erjavca, pokrajinski odbor Podravje pa je napovedal podporo Srečku Felixu Kropetu.

Dokončno bodo kandidati znani šele v nedeljo, saj bodo pokrajinski odbori zapisnike in predloge za kandidate stranki predvidoma posredovali v soboto. Zaenkrat je vložena le kandidatura dolgoletnega predsednika stranke Karla Erjavca, ki mu je podporo izrazila pokrajinska organizacija DeSUS Gorenjska, Erjavec pa je že podal soglasje k kandidaturi. Položaj predsednika DeSUS je Erjavec po 15 letih zapustil po porazu v tekmi zAleksandro Pivecna januarskem kongresu. Pokrajinski odbor Posavje pa je danes napovedal, da bo v tekmi za mesto predsednika stranke podprl predsednika tega odbora Srečka Felixa Kropeta. Kot so zapisali, je deloval tudi kot predavatelj na fakulteti za varnostne vede v Ljubljani in je docent Univerze v Mariboru, deloval pa je tudi v javni upravi. V političnem prostoru je aktiven od upokojitve. icon-expand Bo Erjavec znova prevzel vodenje stranke? FOTO: Bobo Krope je bil sicer v javnosti bolj izpostavljen v času t. i. afere šotor, ko je bil tudi obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Na novembrskem izrednem volilnem kongresu bodo novo vodstvo stranke izbirali po tistem, ko je Pivčeva septembra odstopila z mesta predsednice DeSUS. Zaupanje poslancev stranke je Pivčeva izgubila zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je Pivčeva prepletala službene zadeve z zasebnimi. Stranko od takrat vodi zdravstveni minister Tomaž Gantar, ki pa je že napovedal, da se za mesto predsednika stranke ne bo potegoval. Pivčeva je sicer ob odstopu z mesta predsednice DeSUS napovedala ponovno kandidaturo na novembrskem kongresu, a je nato na oktobrski seji DZ, na kateri so poslanci razpravljali o njeni razrešitvi, odstopila z mesta ministrice za kmetijstvo in hkrati izstopila iz stranke. Za Pivčevo sta stranko zapustili tudi takratni podpredsednici DeSUS Anita Manfreda in Jelka Kolmanič.