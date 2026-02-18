Vodstvo KPK bo z aprilom prevzela Katarina Bervar Sternad

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za novo predsednico Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izbrala direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarino Bervar Sternad, ki je bila sicer tudi predsedničina favoritka za varuhinjo človekovih pravic, a ji zanjo ni uspelo pridobiti zadostne podpore 60 poslanskih glasov.
Javno predstavitev kandidatke v Predsedniški palači je vodil generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič.
Mandat aktualnemu predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robertu Šumiju poteče 31. marca. Nova predsednica pa bo mandat prevzela s 1. aprilom.
Predsednica republike je na svoj prvi poziv za kandidature za mesto predsednika KPK prejela tri prijave, med katerimi je bil tudi Šumi. Kandidacijska komisija je njega in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik ocenila kot zelo primerna kandidata.
A se je Pirc Musar odločila javni poziv ponoviti. Kot je pojasnila, je želela s ponovitvijo razpisa k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov. Na drugi razpis za mesto predsednika KPK je nato prejela pet kandidatur. Za štiri od njih je kandidacijska komisija ugotovila, da izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Poleg Katarine Bervar Sternad pa je kot zelo primernega kandidata ocenila tudi Denisa Stroliga.
