Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vodstvo KPK bo z aprilom prevzela Katarina Bervar Sternad

Ljubljana, 18. 02. 2026 11.29 pred 33 minutami 1 min branja 4

Avtor:
K.H.
Katarina Bervar Sternad

Katarina Bervar Sternad se je v Predsedniški palači javnosti predstavila kot kandidatka za predsednico Komisije za preprečevanje korupcije. Po javni predstavitvi pa je predsednica republike podpisala ukaz o njenem imenovanju. Mandat bo nova predsednica prevzela s 1. aprilom.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za novo predsednico Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izbrala direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarino Bervar Sternad, ki je bila sicer tudi predsedničina favoritka za varuhinjo človekovih pravic, a ji zanjo ni uspelo pridobiti zadostne podpore 60 poslanskih glasov.

Javno predstavitev kandidatke v Predsedniški palači je vodil generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič

Mandat aktualnemu predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robertu Šumiju poteče 31. marca. Nova predsednica pa bo mandat prevzela s 1. aprilom. 

Preberi še Kdo sta najprimernejša kandidata za prevzem vodstva KPK?

Predsednica republike je na svoj prvi poziv za kandidature za mesto predsednika KPK prejela tri prijave, med katerimi je bil tudi Šumi. Kandidacijska komisija je njega in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik ocenila kot zelo primerna kandidata.

A se je Pirc Musar odločila javni poziv ponoviti. Kot je pojasnila, je želela s ponovitvijo razpisa k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov. Na drugi razpis za mesto predsednika KPK je nato prejela pet kandidatur. Za štiri od njih je kandidacijska komisija ugotovila, da izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Poleg Katarine Bervar Sternad pa je kot zelo primernega kandidata ocenila tudi Denisa Stroliga.

kpk katarina bervar sternad komisija za preprečevanje korupcije

V veljavo stopa zakon proti SLAPP tožbam. Kaj prinaša?

Pirc Musarjeva: Boj za glasove naj bo pošten in transparenten

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
18. 02. 2026 12.20
Katastrofa
Odgovori
0 0
Finfer
18. 02. 2026 12.17
Koliko denarja vržemo v smeti za zaposlene v tem zavodu ki nima nobenega pomena in niti nobene pristojnosti saj ljubljanski tajkuni in podobni banditi po celi državi neovirano kradejo v posmeh vsem tem državnim nesposobnim birokratom !!
Odgovori
+1
1 0
Nenil
18. 02. 2026 12.10
super, boljše kandidatke ne bi mogla dobit, samo ne za Slovenski KPK ampak Severno Korejski.
Odgovori
+3
3 0
jutri_pa_res
18. 02. 2026 12.08
Samo da ni Lena Grgurović, ta bi vse pobila...
Odgovori
+1
1 0
Andrej Lon?ar3
18. 02. 2026 11.58
Oblast ki uničuje državo,pohablja demokracijo in siromaši državljane mora oditi,ne pa postavljati nasposobne kadre na odgovorne funkcije.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
moskisvet
Portal
Trening se mora začeti s tem
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534