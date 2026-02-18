Vodstvo KPK bo z aprilom prevzela Katarina Bervar Sternad

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za novo predsednico Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izbrala direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarino Bervar Sternad, ki je bila sicer tudi predsedničina favoritka za varuhinjo človekovih pravic, a ji zanjo ni uspelo pridobiti zadostne podpore 60 poslanskih glasov.

Javno predstavitev kandidatke v Predsedniški palači je vodil generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič.

Mandat aktualnemu predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robertu Šumiju poteče 31. marca. Nova predsednica pa bo mandat prevzela s 1. aprilom.