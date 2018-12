Vodstvo murskosoboške bolnišnice obsojeno zaradi goljufije

Sodnik Stanislav Žižek je Korošcu prisodil pet mesecev pogojne zaporne kazni s preskusno dobo dveh let, Hercogu in Štrafeli pa po štiri mesece pogojne zaporne kazni z enako preskusno dobo. Tožilstvo je za prvega predlagalo osem mesecev, za preostale tri pa po sedem mesecev pogojne zaporne kazni, za vse s preskusno dobo treh let.

Direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota Bojana Korošca ter nadzornika pri energetski obnovi bolnišnice Ivana Hercoga in Draga Štrafelo so danes obsodili zaradi kaznivega dejanja goljufije na škodo EU. Četrtega obdolženega, Borisa Goldinskija , je sodišče oprostilo.

Tožilstvo jim je očitalo, da so pri energetski obnovi bolnišnice leta 2011 v kotlovnico bolnišnice vgradili cenejše turbine za kogeneracijo, to je sočasno pretvarjanje zemeljskega plina v električno in toplotno energijo, v zahtevkih za plačilo iz nepovratnih sredstev pa prikazali, da so vgrajene dražje, ki so bile tudi plačane.

Tako naj bi nastalo za najmanj 14.000 evrov škode, bolnišnica pa je morala tudi vrniti 2,2 milijona evrov.

Obdolženi so krivdo ves čas zanikali in tudi v današnjih sklepnih zagovorih poudarjali, da niso imeli namena nikogar ogoljufati in da so razliko zaradi cenejših turbin med gradnjo poračunali, tako da ni bil nihče oškodovan.

Korošec je še povedal, da je bila gradnja zaradi cenejših turbin racionalnejša, da je projekt obnove zaradi tega učinkovitejši, da se pri sanaciji ni nihče okoristil in da tudi po oceni Komisije za preprečevanje korupcije ni bilo nič koruptivnega.

Sodnik pa je presodil, da je bil namen kaznivega dejanja izkazan s tem, da so obdolženi potrjevali začasne obračune, čeprav so vedeli, da nisi bili točni. "Verjamem, da ste ravnali kot dober gospodar, vendar je dejstvo, da ste uveljavljali nekaj, kar ni bilo narejeno, pri subvencijah pa taki posegi oziroma spremembe niso možni," je pojasnil ob razlagi sodbe.

Za nekdanjega direktorja podjetja Blisk Goldinskija pa je dejal, da ni dovolj dokazov, da bi naročil podpisovanje dokumentov.

Na enem od zaslišanj je Sabina Mirković z ministrstva za zdravje, pooblaščena za nemoteno porabo evropskega denarja za energetsko obnovo bolnišnice, pričala, da so bile pri izvedbi javnega naročila nepravilnosti, zato je bolnišnica morala vrniti 2,2 milijona evrov, vendar pa po njenih besedah ob tem evropska sredstva niso bila oškodovana.

Sodba še ni pravnomočna. Energetsko obnovljene prostore je maja 2012 odprl minister za zdravje Tomaž Gantar, naložba je bila vredna 6,5 milijona evrov.