Za OZS zadnji predlog pri normirancih boljši, a poudarjajo celovitejše rešitve

"Verjamem, da je to, kar je bilo sprejeto včeraj – da se pri normirancih poviša meja, od katere bodo veljale davčne spremembe – vendarle korak v pravo smer. Prepričan pa sem, kot je napovedal tudi državni sekretar, da bomo s temi spremembami nadaljevali," je povedal predsednik OZS Blaž Cvar.

Vlada je v ponedeljek potrjenem predlogu novele zakona o dohodnini mejo prihodkov, do katere se za samostojne podjetnike, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, obdavčitev ne bo spremenila, zvišala s prvotno predvidenih 25.000 na 35.000 evrov. Ohranila pa je predlog za višjo obdavčitev dela dohodka med 35.000 in 100.000 evrov.