Napetost na Pošti Slovenije: sindikalistu grozi odpoved

Maribor, 06. 10. 2025 14.08 | Posodobljeno pred eno minuto

Ne.M. , T.H.
Komentarji
Iz Sindikata poštnih delavcev (SPD) so sporočili, da je Pošta Slovenije prvemu sindikalistu Saši Gržiniču izdala pisno opozorilo pred odpovedjo. Očitajo mu, da se je nedostojno obnašal in se nervozno sprehajal med sestankom, so še pojasnili v sindikatu. Na Pošti Slovenije so izdajo opozorila pred odpovedjo potrdili, vendar trdijo, da nikomur ne onemogočajo sindikalnega dela. Gržiniču podporo sicer izražajo tudi drugi sindikati.

Pošta Slovenije
Pošta Slovenije FOTO: Bobo

"Očita se mi tudi, da sem zbiral podpise za referendum proti pokojninski reformi in s tem motil delovni proces," k temu dodaja Saša Gržinič

"Ne, ni nadaljevanje neposrečene prvoaprilske šale, temveč nova tragikomična poteza uprave Pošte Slovenije ter vsakodnevna nova realnost zaposlenih. Po vročitvi opozorila pred odpovedjo poštarju, kateremu je mar, da onkološki izvidi ne ostanejo na mizi v pisarni, ampak da prispejo do naših strank že prvi dan, sem zdaj opozorilo pred odpovedjo prejel tudi sam," so zapisali v Sindikatu poštnih delavcev (SPD). 

Zahtevali so, da sestanek zapusti

V sindikatu pravijo, da so predstavniki vodstva Pošte Slovenije ob uvedbi spornega sistema zadrževanja neprednostne pošte na sedežu pošte sklicali nenapovedan sestanek na koprski pošti, kjer so zaposlenim predali ustno navodilo, da se po novem neprednostna pošta pušča na pošti. "Zaposleni oz. člani sindikata so me nemudoma poklicali, sam pa sem se takoj odzval in se pridružil zbranim na sestanku," pravi Gržinič. 

Preberi še Sindikat trdi: Poštar bo pozvonil le še dvakrat ali trikrat na teden

Trdi, da so mu tam predstavniki delodajalca želeli preprečiti prisotnost in so celo zahtevali, naj sestanek zapusti: "Tega nisem storil, saj je takšno dajanje navodil zaposlenim in izvajanje pritiska na njih v nasprotju z veljavnimi pravilniki ter, obzirno rečeno, nenavadno. Še bolj nenavadna je praksa, da se poskuša izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalnega zaupnika in mu na vsak način preprečiti sodelovanje na sestanku. Na to sem opozoril – na glas in brez filtrov!"

Dodaja, da mu je uprava po izdanem opozorilu neformalno sporočila, naj obmolkne, sicer mu bodo vročili tudi odpoved:"Na te nizkotne poteze ustrahovanja smo sicer v SPD navajeni, a smo prepričani, da bo tokratno poslovodstvo v tej norosti vztrajalo do konca."

Pošta Slovenije: Nikomur ne onemogočamo sindikalnega dela

Na Pošti Slovenije so za STA potrdili, da je bil Gržiniču 26. septembra vročen pisni opomin pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, in sicer v skladu z zakonsko predvidenim postopkom.

Ker konkretni postopek še ni zaključen, ga vsebinsko ne morejo komentirati. Kot so pojasnili, delodajalec dokončno odloči o pisnem opozorilu šele po tem, ko delavec poda svojo izjavo. Gržinič je po navedbah Pošte prek svojega pooblaščenca 30. septembra obvestil delodajalca, da želi podati izjavo v zvezi z očitki iz pisnega opozorila. Srečanje bo potekalo 17. oktobra.

Poštar
Poštar FOTO: Shutterstock

Ob tem so poudarili, da podjetje vse delovnopravne postopke vodi skladno z veljavno zakonodajo in ustaljeno prakso ter ob doslednem spoštovanju pravic zaposlenih. "Pošta Slovenije ne vroča pisnih opozoril ali drugih ukrepov brez utemeljenih razlogov in brez ustreznih postopkov, ki zagotavljajo pravico delavca do izjave," so zapisali.

Kot so poudarili, nikomur, še najmanj pa Gržiniču, ne onemogočajo sindikalnega dela. Očitek o domnevnem omejevanju sindikalne aktivnosti je po mnenju podjetja splošen in neutemeljen ter ga lahko le odločno demantirajo.

'Delodajalec ima pravico sklicati sestanek brez vednosti sindikata'

Na očitke Gržiniča, da je nenavadno, da je vodstvo Pošte v Kopru poskušalo izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalista, so na Pošti poudarili, da ima delodajalec vedno pravico sklicati sestanek s svojimi zaposlenimi brez vednosti ali prisotnosti sindikata. Noben sindikat po njihovih navedbah nima pristojnosti biti vabljen na vsak sestanek, ki ga delodajalec opravi s katerim koli zaposlenim.

Preberi še Sindikat: Pismonoši grozi odpoved, ker je raznosil vso pošto

Sindikat pa je lahko prisoten, če ga na sestanek povabijo delavci sami in pod pogojem, da upošteva vse protokole, ki veljajo glede vstopov v poslovne prostore in na sestanke, so izpostavili. Navedbe Gržiniča, da naj bi mu delodajalec "neformalno sporočil, naj obmolkne, sicer dobi odpoved", pa so na Pošti odločno zanikali kot neresnične in zavajajoče.

Gržinič napovedal izjavo

Gržinič je za danes napovedal izjavo za medije, v kateri bo podal dodatna pojasnila glede dogajanja na Pošti. V podjetju so ob tem zaskrbljeni nad dejstvom, "da se v času trajanja postopka napovedujejo javne izjave in tiskovne konference, ki bi lahko pomenile nedopusten poskus medijskega pritiska na delodajalca s ciljem vplivanja na izid postopka".

Na Pošti pričakujejo, da bodo vsi deležniki spoštovali pravni okvir ter omogočili, da se postopek zaključi na transparenten in zakonit način ter brez pritiska na kogar koli od vpletenih. Kot so še zapisali, bo Pošta Slovenije tudi v prihodnje ravnala odgovorno, zakonito in spoštljivo do vseh zaposlenih in njihovih predstavnikov, hkrati pa bo zaščitila integriteto podjetja in vseh, ki v njem delajo odgovorno in v skladu z zakonodajo ter internimi pravili podjetja.

Podpora drugih sindikatov

Poštnemu sindikalistu sicer izražajo podporo tudi drugi sindikati.

Odločno so se oglasili v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije, ki ima status reprezentativne sindikalne organizacije na državni ravni. Menijo, da to ni le napad na enega človeka, ampak je "napad na sindikalno gibanje, na demokracijo in na vse delavce". Prepričani so, da morajo biti sindikalni predstavniki zaščiteni, češ da branijo interese vseh zaposlenih. Zahtevajo, da Pošta Slovenije takoj ustavi vse postopke zoper Gržiniča ter "preneha s praksami ustrahovanja", sicer napovedujejo sodelovanje pri vseh aktivnostih v njegovo podporo.

V Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije (KSZS) tako pravijo, da je "napad na enega napad na vse".

Pošta Slovenije Sindikat poštnih delavcev poštar odpoved
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1932330
06. 10. 2025 15.44
Dodikov žlahtnik.
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
06. 10. 2025 15.37
+1
Nič jokat plešite
ODGOVORI
1 0
Mclaren
06. 10. 2025 15.36
+1
Nervozno se je sprehajal :)
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
06. 10. 2025 15.24
+1
Potem pa nasvidenje.
ODGOVORI
1 0
devlon
06. 10. 2025 15.21
-3
oprostite.. neposlusnega delavca noben vodja ne bi želel gledat. ce je pametnejsi, naj se sam med vodstvo pririne, ce mu je do onkoloskih bolnikov, naj gre delat v zdravstvo - zihr imajo tud ljudi za notranjo pošto raznašat
ODGOVORI
1 4
stancka_si
06. 10. 2025 15.24
+1
Neposlušnega delavca? A si ti sploh prebral vso štorijo, ki se vleče že od časa prejšnje vlade???
ODGOVORI
1 0
Mučenik
06. 10. 2025 15.21
+1
še dobro, da na pošti ne prodajajo mesa, zdej k delajo na par in nepar........
ODGOVORI
1 0
Fourty Six
06. 10. 2025 15.13
+11
Dragi novinarji, povabite pred kamere člane poslovodstva in generalnega direktorja, da vidimo, kaj imajo za povedati. Hvala
ODGOVORI
11 0
LeeMalone
06. 10. 2025 15.24
Forty
ODGOVORI
0 0
ActiveR
06. 10. 2025 15.10
+6
Ko se vodstvo posluži pritlehtnih prijemov je skrajni čas za njen odhod. Takšno vodstvo ni sposobno vodenja, zagotavljanja normalnega delovnega okolja niti voditi podjetja k razvojnim ciljem. Kje je Golob in Mesec, da ovekovečita svoje dane besede za delavce???
ODGOVORI
8 2
Buci in Bobo
06. 10. 2025 15.10
+6
A jaz to razumem kot dogovor med pimonošami in upravo, da ni nujno da je pošta pravočasno pri naslovniku???
ODGOVORI
6 0
galeon
06. 10. 2025 15.06
+10
Grozi lahko vsak. Sindikalistu zaradi njegove sindikalne dejavnosti, ni mogoče dati odpoved. Naj mu jo dajo pa bo tožba in bo pošta plačevala.
ODGOVORI
12 2
Davorin Trstenjak
06. 10. 2025 15.01
+4
Ko bodo varnostniki začeli stavkat, lahko v vse bolnišnice, pošte, banke, ... pošljete snažilke in hišnike na 24 urni šiht.
ODGOVORI
4 0
Ta pravi Slovenec
06. 10. 2025 14.58
+8
Upam , da bo tem(da ne rečem kaj) na upravi Pošte Slovenije že enkrat nekdo stopil na prste, saj je večina politično nastavljenih in nimajo pojma o poslovanju podjetja. Sindikat in zaposleni na pošti imajo vso mojo in verjamem tudi večinsko podporo prebivalcev Slovenije.Dajte jim vetra.
ODGOVORI
9 1
4krogci
06. 10. 2025 14.57
-5
dokler bodo pošto vodil janšisti drugace nebo...same groznje, spletke in kraje!
ODGOVORI
5 10
ibasumik
06. 10. 2025 15.01
-1
pošta - leglo sds
ODGOVORI
5 6
Artechh
06. 10. 2025 15.03
+2
Dobra. Gospod Golob ki se še "nikamor" ne.vtika
ODGOVORI
2 0
TEHNOVED
06. 10. 2025 15.07
+4
Generalni je Golobov ritoliznik!
ODGOVORI
5 1
ptuj.si
06. 10. 2025 15.22
+2
Ti si par let nazaj. Pošto že nekaj časa vodi Golobov nastavljenec.
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
06. 10. 2025 14.57
+6
To okoli neprednostne pošte pa ne razumem kdo odloča katera je neprednosna če je reklama od četrtka naprej mi jo ne morejo prinesti v petek in ko bojo trgovine dobile svojega raznašalca se bo pa pošta sesula
ODGOVORI
6 0
U.K.
06. 10. 2025 14.57
+5
se dolg bote mel razpise za deu.
ODGOVORI
5 0
modelx
06. 10. 2025 14.41
+4
ni res, da sindikalist ne sme biti prisoten na sestanku vodstvo-delavec!!! če je delavec član sindikata, ima pravico zahtevati prisotnost sidnikalista!!! če pa ni član, pa lahko pripelje odvetnika!!!! aja, združenje manager parvi, da je 95% managerjev poštenih. ravno obratno!!!!! 95% jih je barab
ODGOVORI
9 5
mikpiki191
06. 10. 2025 14.38
+2
jaz pa danes nisem dobil reklam,pa sem jih sedaj leta dobival,ni več poštarjev al kak...
ODGOVORI
6 4
Robby
06. 10. 2025 14.45
+1
Vsak drugi dan....
ODGOVORI
3 2
Robby
06. 10. 2025 14.46
+2
Vsak drugi dan jih boš zdaj dobival...
ODGOVORI
3 1
mikpiki191
06. 10. 2025 14.54
-3
kje pa te so postarji danes bili? živim v MB pa ne jaz reklam,pa ne seka reklam,pa ne mama reklam,pri privatniku bi bile ziher v nabiralniku
ODGOVORI
1 4
Rožice so zacvetele
06. 10. 2025 14.56
-1
... seka?...
ODGOVORI
0 1
TEHNOVED
06. 10. 2025 15.06
+0
Daj ne utrujaj! Že dva meseca jih dobivaš vsak drugi dan!
ODGOVORI
1 1
