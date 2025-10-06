Napetost na Pošti Slovenije: sindikalistu grozi odpoved

Iz Sindikata poštnih delavcev (SPD) so sporočili, da je Pošta Slovenije prvemu sindikalistu Saši Gržiniču izdala pisno opozorilo pred odpovedjo. Očitajo mu, da se je nedostojno obnašal in se nervozno sprehajal med sestankom, so še pojasnili v sindikatu. Na Pošti Slovenije so izdajo opozorila pred odpovedjo potrdili, vendar trdijo, da nikomur ne onemogočajo sindikalnega dela. Gržiniču podporo sicer izražajo tudi drugi sindikati.

Pošta Slovenije FOTO: Bobo icon-expand

"Očita se mi tudi, da sem zbiral podpise za referendum proti pokojninski reformi in s tem motil delovni proces," k temu dodaja Saša Gržinič. "Ne, ni nadaljevanje neposrečene prvoaprilske šale, temveč nova tragikomična poteza uprave Pošte Slovenije ter vsakodnevna nova realnost zaposlenih. Po vročitvi opozorila pred odpovedjo poštarju, kateremu je mar, da onkološki izvidi ne ostanejo na mizi v pisarni, ampak da prispejo do naših strank že prvi dan, sem zdaj opozorilo pred odpovedjo prejel tudi sam," so zapisali v Sindikatu poštnih delavcev (SPD).

Zahtevali so, da sestanek zapusti

V sindikatu pravijo, da so predstavniki vodstva Pošte Slovenije ob uvedbi spornega sistema zadrževanja neprednostne pošte na sedežu pošte sklicali nenapovedan sestanek na koprski pošti, kjer so zaposlenim predali ustno navodilo, da se po novem neprednostna pošta pušča na pošti. "Zaposleni oz. člani sindikata so me nemudoma poklicali, sam pa sem se takoj odzval in se pridružil zbranim na sestanku," pravi Gržinič.

Trdi, da so mu tam predstavniki delodajalca želeli preprečiti prisotnost in so celo zahtevali, naj sestanek zapusti: "Tega nisem storil, saj je takšno dajanje navodil zaposlenim in izvajanje pritiska na njih v nasprotju z veljavnimi pravilniki ter, obzirno rečeno, nenavadno. Še bolj nenavadna je praksa, da se poskuša izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalnega zaupnika in mu na vsak način preprečiti sodelovanje na sestanku. Na to sem opozoril – na glas in brez filtrov!" Dodaja, da mu je uprava po izdanem opozorilu neformalno sporočila, naj obmolkne, sicer mu bodo vročili tudi odpoved:"Na te nizkotne poteze ustrahovanja smo sicer v SPD navajeni, a smo prepričani, da bo tokratno poslovodstvo v tej norosti vztrajalo do konca."

Pošta Slovenije: Nikomur ne onemogočamo sindikalnega dela

Na Pošti Slovenije so za STA potrdili, da je bil Gržiniču 26. septembra vročen pisni opomin pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, in sicer v skladu z zakonsko predvidenim postopkom. Ker konkretni postopek še ni zaključen, ga vsebinsko ne morejo komentirati. Kot so pojasnili, delodajalec dokončno odloči o pisnem opozorilu šele po tem, ko delavec poda svojo izjavo. Gržinič je po navedbah Pošte prek svojega pooblaščenca 30. septembra obvestil delodajalca, da želi podati izjavo v zvezi z očitki iz pisnega opozorila. Srečanje bo potekalo 17. oktobra.

Poštar FOTO: Shutterstock icon-expand

Ob tem so poudarili, da podjetje vse delovnopravne postopke vodi skladno z veljavno zakonodajo in ustaljeno prakso ter ob doslednem spoštovanju pravic zaposlenih. "Pošta Slovenije ne vroča pisnih opozoril ali drugih ukrepov brez utemeljenih razlogov in brez ustreznih postopkov, ki zagotavljajo pravico delavca do izjave," so zapisali. Kot so poudarili, nikomur, še najmanj pa Gržiniču, ne onemogočajo sindikalnega dela. Očitek o domnevnem omejevanju sindikalne aktivnosti je po mnenju podjetja splošen in neutemeljen ter ga lahko le odločno demantirajo.

'Delodajalec ima pravico sklicati sestanek brez vednosti sindikata'

Na očitke Gržiniča, da je nenavadno, da je vodstvo Pošte v Kopru poskušalo izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalista, so na Pošti poudarili, da ima delodajalec vedno pravico sklicati sestanek s svojimi zaposlenimi brez vednosti ali prisotnosti sindikata. Noben sindikat po njihovih navedbah nima pristojnosti biti vabljen na vsak sestanek, ki ga delodajalec opravi s katerim koli zaposlenim.

Sindikat pa je lahko prisoten, če ga na sestanek povabijo delavci sami in pod pogojem, da upošteva vse protokole, ki veljajo glede vstopov v poslovne prostore in na sestanke, so izpostavili. Navedbe Gržiniča, da naj bi mu delodajalec "neformalno sporočil, naj obmolkne, sicer dobi odpoved", pa so na Pošti odločno zanikali kot neresnične in zavajajoče.

Gržinič napovedal izjavo

Gržinič je za danes napovedal izjavo za medije, v kateri bo podal dodatna pojasnila glede dogajanja na Pošti. V podjetju so ob tem zaskrbljeni nad dejstvom, "da se v času trajanja postopka napovedujejo javne izjave in tiskovne konference, ki bi lahko pomenile nedopusten poskus medijskega pritiska na delodajalca s ciljem vplivanja na izid postopka". Na Pošti pričakujejo, da bodo vsi deležniki spoštovali pravni okvir ter omogočili, da se postopek zaključi na transparenten in zakonit način ter brez pritiska na kogar koli od vpletenih. Kot so še zapisali, bo Pošta Slovenije tudi v prihodnje ravnala odgovorno, zakonito in spoštljivo do vseh zaposlenih in njihovih predstavnikov, hkrati pa bo zaščitila integriteto podjetja in vseh, ki v njem delajo odgovorno in v skladu z zakonodajo ter internimi pravili podjetja.

Podpora drugih sindikatov