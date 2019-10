Domačini zaskrbljeni zaradi pogrezanja nasipa med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom

Območje sanacije ugreznin med Velenjskim in Družmirskim oz. Šoštanjskim jezerom je dinamično območje, saj pod njim Premogovnik Velenje koplje lignit. Na tem območju je letos premogovnik imel največ odkopa, zato je območje ugreznin večje od količine materiala, ki ga sicer premogovnik za zapolnitev dobiva iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš) v obliki mešanice pepela in sadre. Letno od Teša dobi za od 700.000 do 800.000 kubičnih metrov materiala oz. stabilizata. Sicer pa te ugreznine nato napolni voda, pri čemer je trenutno območje, napolnjeno z vodo, večje kot v preteklosti, kar je zmotilo občane.

Direktor Premogovnika Velenje: Območje je varno in v skladu z vsemi tehničnimi predpisi

A po zagotovilih direktorja Premogovnika Velenje Marka Mavca ni razlogov za strah. Območje je varno in v skladu z vsemi tehničnimi predpisi in pripravljenimi projekti. Mavec, kot je dejal, razume skrb Šoštanjčanov, a je strah trenutno odveč. "Med jezeri in pod njimi je še dovolj materiala, in če bo kdaj tehnični del ogrožen, bomo nehali odkopavati premog. Mi želimo, moramo imeti in imamo varnost, ki je potrebna za to, da ne pride do tragedije na tem območju," je poudaril Mavec.

Svetniki so kljub temu izražali zaskrbljenost in postavljali podrobna vprašanja glede izvajanja del na tem območju. Izpostavili so, da je ustavna pravica občanov, da živijo v čistem in zdravem okolju in spomnili na večletno degradacijo okolja. Med drugim so od vodstva Premogovnika Velenje zahtevali resen pristop k reševanju zadeve in bolj redno obveščanje o dogajanju, za kar so se med drugim zavzeli tudi v sprejetih sklepih.