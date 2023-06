PRENOS V ŽIVO: Vodstvo psihiatrične klinike o očitkih o domnevnem nasilju nad pacienti

Vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike se na novinarski konferenci odziva na očitke o domnevno neprimernem odnosu do pacientov. Prav tako bodo predstavili delo klinike. Izjavo za javnost, ki se je začela ob 11. uri, spremljamo v živo.

Zgodbe o – kot se je izrazil eden od pacientov – trpinčenju, mučenju in izživljanju so pred dnevi razkrili na portalu N1. "Pretepali so me po jajcih, po vsem telesu. Blazino so mi pritiskali na obraz. Občutek sem imel, da me hočejo umoriti. Dušil sem se. Mislil sem, da bom umrl," se glasi le eno od pričevanj o ravnanju s pacienti. "Trije tehniki so stali ob postelji, na kateri je bil privezan ta pacient. Eden od teh je pacientu v obraz tiščal vzglavnik, drugi ga je prek odeje boksal v trebuh in roke, tretji pa v mednožje."

Vodstvo klinike navedbe o nasilju kategorično zavrača. Kot pravijo, njihovi notranji strokovni nadzori doslej niso odkrili nobenih nepravilnosti. Direktor klinike Bojan Zalar je uvodoma dejal, da se mu zdi nenavadno, da je takšna vsebina eskalirala v tem obdobju, ko so že zdavnaj obeležili 130. obletnico obstoja psihiatrije. "V celotni zgodovini se en tak dogodek ni pojavil, pojavil pa se je zdaj. Ne vem, če je toliko tvornega, resnicoljubnega ozadja za vsem tem," je ocenil.

Po besedah direktorja klinike Bojana Zalarja v zgodovini ni zabeležen niti en primer nasilja nad pacienti na ozemlju UPK. Zato se čudi, da so se očitki pojavili zdaj in dvomi v kredibilnost izjav. Ob enem je poudaril, da bi se, če bi se nasilje res dogajalo, potrudil, da bi to razčistil. Verjame tudi, da je tim dovolj kredibilen, da sam sebe nadzoruje in da nima tovrstnih vzgibov po zadovoljitvi osebne motnje, ki bi se izkazovala v trpinčenju osebam, ki bi jim morali pomagati.

Zalar je ocenil, da ga mediji morda napačno razumevajo, da brani kliniko oz. da nekaj prikriva. Meni, da sta se vzpostavila dva pola, eden je emocionalni, prežet s skrbjo in nezaupanjem. Slednje se začne z dvomom, nato preide v nezaupanje, kasneje pa preide v paranoidnost, je pojasnil. Ocenil je, da se v javnosti ne upošteva nobenih argumentov, ki jih predstavijo. Psihiatrija je po njegovem mnenju deležna toliko nadzorov, kot nobena druga institucija v Sloveniji. Zalar pravi, da so vsi argumenti na njihovi strani, tisti na drugi pa so po njegovem mnenju na trhlih tleh. Strokovna direktorica klinike Blanka Kores Plesničar je pojasnila, da letno zabeležijo okoli 4900 sprejemov, dnevno opravijo 200 ambulantnih pregledov. Okoli 10 do 15 odstotkov hospitalizacij je proti volji pacienta. To se zgodi, ko pacient zaradi hude duševne motnje ogroža sebe in druge. Po besedah Kores Plesničarjeve na oddelkih redno beležijo vse incidente in imajo dobro vpeljan sistem.

icon-expand Psihiatrična klinika Ljubljana FOTO: POP TV