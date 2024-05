Vodstvo psihiatrične klinike zavrača očitke o sistemskih nepravilnostih

Komisija urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje je namreč v sistemskem nadzoru ljubljanske psihiatrične klinike, uvedenem zaradi pričevanj o domnevnem nasilju zaposlenih nad pacienti, ugotovila več sistemskih nepravilnosti. V vmesnem poročilu naj bi izrazili dvom v ustrezno prepoznavo, poročanje in obravnavo nasilnih dogodkov. Vodstvu klinike so zato predložili skoraj 140 priporočil in ukrepov za obvladovanje in preprečitev tovrstnih dogodkov ter pozvali generalnega direktorja klinike Bojana Zalarja, naj prevzame odgovornost.

Vodstvo klinike pa je v pripombah, ki so jih posredovali na vmesno poročilo, očitke ostro zavrnilo. Kot je za STA zapisal Zalar, je poročilo in tudi delovanje komisije neveljavno, nepravilno, pristransko, nestrokovno in nezakonito. "Očiten cilj komisije je napisati vsebino poročila na način, da se diskreditira in odstrani obstoječe vodstvo in ga zamenjati z osebami, s katerimi so večkratno poslovno povezani," so ostri v vodstvu klinike.