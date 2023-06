Vodstvo RTVS obsodilo žaljive in nasilne napade protestnikov na zaposlene

Vodstvo Radiotelevizije Slovenija je zgroženo nad ravnanjem nekaterih protestnikov v sredo pred javnim zavodom RTVS. "Za vsakršno nasilje v demokratični družbi ne bi smelo biti prostora," so zapisali v odzivu.

"Ravnanja nekaterih protestnikov, ki so se v sredo zbrali pred glavno stavbo javnega zavoda RTV Slovenija, pri tem pa ovirali svobodno gibanje zaposlenih, kažejo na zaskrbljujoče premike v družbi. Gre za dejanja, za katera mora v delujoči demokratični družbi veljati ničelna stopnja tolerance," so sporočili. Ob tem so dodali, da RTVS tako znova javno poziva k umiritvi razmer v javnem diskurzu, saj se groba retorika vse prevečkrat udejanji v odnosu do njihovih zaposlenih. Javnost, zlasti pa vidne posameznike, opominjajo, naj spoštujejo neodvisnost in avtonomnost javnega servisa ter pravico posameznika do dostojanstva in varnosti.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo Včeraj so se na ljubljanskih ulicah na shodu petič zbrali upokojenci. Tudi tokrat so imeli zahteve po dvigu pokojnin, ob tem pa tudi pričakovanje, da bo RTV ostala pluralna. Del skupine upokojencev je tako zavil tudi na Kolodvorsko, tam pa grozil in žalil novinarje ter druge zaposlene, ki so se nahajali pred stavbo javne televizije. Eden od protestnikov je napadel novinarko portala MMC, medtem ko je pred stavbo spremljala prihod Pavla Ruparja. Najprej ji je zagrozil, da ji bo iz rok z dežnikom izbil telefon, nato pa ji izpulil službeno kartico ter jo ozmerjal z gnojem in rdečo drhaljo. Kartico ji je vrnil ter ji zagrozil, da dogajanja ne sme snemati. "Ko mu je pojasnila, da je novinarka in da poroča z dogodka, ji je dejal: Ampak niste naša, vi lažete. Na novinarko je začel vpiti še en protestnik, zato se je umaknila izpred vhoda v televizijsko stavbo RTV Slovenija. Za spremstvo je zaprosila policista, ki jo je pospremil do vhoda v radijsko stavbo. V redakcijo se je vrnila pretresena, dogodek je nato prijavila na Policijo," so v novinarskih aktivih opisali incident.