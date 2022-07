Vodstvo Telekoma preslišalo opozorila o preplačanem nakupu Actual I.T.

Spletni portal Necenzurirano je pridobil zapisnike sej uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, na katerih so odločali o poslu. Iz zapisnikov naj bi bilo razvidno, da je državna družba prezrla opozorila o previsoki ceni nakupa informacijskega podjetja, saj je cenitev pokazala, da je podjetje vredno bistveno manj. Prav tako, kot navaja spletni portal, v Telekomu nikoli niso opravili zunanjega komercialnega, tehničnega in kadrovskega pregleda Actuala I.T.. Tako naj bi imeli premalo podatkov, da bi lahko odločali o nakupu, podcenili pa naj bi tudi tveganje in precenili domnevne pozitivne učinke posla.

Septembra 2021 smo poročali o pestrem dogajanju v upravi Telekoma, kjer naj bi proti nakupu italijanske skupine Actual I.T. takrat glasovala dva od petih članov uprave. Največji posel mandata uprave je bil sklenjen marca, tehtal pa je 30 milijonov evrov.

Dokumenti razkrivajo opozorila članov uprave, ki sta nasprotovala nakupu - Mitje Štularja in Tomaža Jontesa, ter tudi. da soglasja nakupu ni želelo dati več članov nadzornega sveta. Vseeno pa je uprava pod vodstvom Cvetka Sršena mesec dni pred volitvami potrdila nakup. Necenzurirano navaja, da naj bi Sršen, nekdanji kandidat SDS za župana Krškega in njegovi najožji sodelavci vedeli, da gre za negospodaren posel. Sledili naj bi pritiski na zaposlene, ki so bili zadožleni za pripravo strokovnih podlag za nakup.

Poročali smo že, da se je Telekom dolgo časa zanimal za nakup Actuala I.T. Tam naj bi se zanimali za nakup podjetja Flawlesscode, znanega v povezavi z državno Pošto, ki jo vodi Tomaž Kokot, sicer svetnik stranke SDS iz Poljčan. Flawlesscode je namreč v lasti Kokotovega brata, Kokot pa je bil tam včasih tudi izvršni direktor. Najprej naj bi Actual I.T. za več milijonov odkupil Flawlesscode, nato pa bi Telekom Slovenije "bogato poplačal" lastnike podjetja Acutal I.T..