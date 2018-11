Vodstvo UKC inštitut za otroške bolezni označilo za 'tujek'

Direktor ljubljanskega kliničnega centra Aleš Šabeder je spomnil, da se je v začet ku novembra v program otro ške kardiologije vrnil domači kirurg. Njegova stalna prisotnost in vzpostavitev baze pediatričnih kardiologov po Šabedrovih besedah odpira vrata nadaljevanju sodelovanja s češkimi kirurgi. Zdajšnja pogodba med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in praško bolnišnico Motol se izteče konec leto šnjega leta.

Vodstvo ljubljanskega UKC zato upa, da bo omenjeni predlog naletel na podporo ministrstva za zdravje in celotne vlade. V zvezi s sodelovanjem med UKC in Nacionalnim inštitutom za otroške srčne bolezni (NIOSB) je Šabeder dejal, da vsekakor ostajajo odprti za skupno iskanje rešitev v dobro bolnikov, morebitne sinergijske učinke sodelovanja pa vidi predvsem pri izobraževanju domačih strokovnjakov v tujini.

'Vstop inštituta v UKC bi povzročil katastrofo za otroke'

Izrazito kritičen do NIOSB pa je bil vodja oddelka za intenzivno terapijo na pediatrični kliniki Štefan Grosek. Kot je dejal v izjavi za medije, NIOSB dojema kot "tujek v svoji glavi in glavah svojih kolegov". Po njegovem prepričanju bi v primeru, da bi NIOSB vstopil v UKC ter poleg prostorov in opreme prevzel tudi kader, nastala "katastrofa" za zdravljenje najhuje bolnih otrok.

Šabeder in Grosek sta opozorila, da se je v času, ko je NIOSB pošiljal kirurge na pediatrično kliniko, povečalo tveganje v programu otroške kardiologije. Razlogov za to je bilo več: prepogoste menjave tujih kirurgov, njihovo slabo poznavanje delovnega okolja, v katerega so prišli, kot tudi prevelike časovne vrzeli med odhodom enega kirurga in prihodom drugega, je navedel Šabeder.

Odločitev o prihodnjem delovanju NIOSB bodo sprejeli prvi teden decembra

Sicer bo vodstvo ljubljanskega UKC na nujni seji parlamentarnega odbora za zdravstvo soočilo svoje poglede na problematiko programa otroške kardiologije s pogledi poslancev ter predstavnikov ministrstva za zdravje in NIOSB. Minister Samo Fakin je pred dnevi napovedal, da bodo odločitev o prihodnjem delovanju NIOSB sprejeli v prvem tednu decembra.