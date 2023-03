Vodstvo UKCL bo ukrepalo po pogovoru s kirurgom

UKC Ljubljana je kirurgu Romanu Bošnjaku za opravljeno delo plačal prek podjemne pogodbe, kot je to v teh primerih običajno.

"Za celotno storitev, torej hospitalnega bivanja, operacije, ki je zajemala tudi honorar profesorja Bošnjaka," je pojasnil. Za kakršenkoli drugi račun UKC ne ve in o tem ni bil obveščen.

Ali je torej direktorju poznano, da bi zdravniki poleg tega honorarja, pacientom zaračunavali še predhodno svetovanje in konzultacije? "S tem nismo seznanjeni, o tem nimamo podatkov, da bi kdo tako deloval. V sami analizi obračuna pa ni bil obračunan ambulantni pregled, ampak samo hospitalizacija," je dejal Jug. "Mi bi vsekakor želeli, da je vsa storitev, ki je nudena za pacienta, zajeta v UKC Ljubljana, opravljena v UKC Ljubljana in tudi poračunana v UKC Ljubljana. To bi bilo najbolj pravilno," je zatrdil.

Vodstvo UKCL zanika, da bi bolnišnica kakorkoli sodelovala z agencijo iz Hongkonga, s katero sodeluje nevrokirurg Bošnjak. "S tem seveda nismo bili seznanjeni, smo bili zelo presenečeni, ko smo to ugotovili, smo danes že zahtevali, da se UKC Ljubljana s te spletne strani umakne," je dejal.

Kirurg je trenutno na kongresu v tujini. Vodstvo bo ukrepalo po njegovi vrnitvi. "Ko bo prišel bomo seveda z njim opravili razgovor in tudi strokovni svet bo obravnaval to situacijo," je poudaril generalni direktor.

Po posvetu s pravno službo pa vodstvo za zdaj ne vidi razloga, da bi primer prijavilo organom pregona.