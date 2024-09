Trenutek resnice za 9 in 11 let stara otroka: 'Ne naslavljate naju s pravimi imeni'

Ko se je letalo spuščalo proti mestu izmenjave v Ankari, pa je bilo jasno, da je za starše nastopil trenutek, ko bo potrebna resna razprava o kulturnem šoku, ki čaka družino v Moskvi. Ko so presedli na rusko letalo, sta oče in mati otrokoma morala povedati resnico. "Pravi pekel jih je šele čakal ob vrnitvi," je dejal nekdo od prisotnih.

Ko sta se otroka vrnila iz pilotske kabine, sta se pogovarjala z moškim, ki je nadzoroval njuno oskrbo v času, ko sta starša leto in pol preživela za zapahi. Seveda nista vedela, da gre za vodjo slovenske obveščevalne agencije, ki je ZDA pomagala ujeti in izmenjati starše. Na krovu je bil tudi pripadnik CIE, ki je s seboj prinesel steklenico viskija, ki jo je nameraval spiti skupaj s Slovenci, ko bo izmenjava zaključena, v obsežnem članku poroča WSJ.

"Ne naslavljajte naju z najinimi pravimi imeni," sta prosila slovenske spremljevalce. Sinu, 9-letnemu Danielu in hčerki, 11-letni Sophie , ki sta si ogledovala pilotsko kabino, namreč do trenutka odhoda še nista povedala, da so pravzaprav ruska družina.

WSJ poudarja, da ruski predsednik Vladimir Putin ogromen pomen pripisuje delu nezakonitih vohunov, ki delujejo brez diplomatske imunitete. Desetletja se je namreč trudil, da bi obnovil prestiž tajnega programa, ki sega sovjetske čase, ko so delovali vrhunski vohuni, ki jih je kasneje proslavil celo filmski svet.

V prvem televizijskem intervjuju leta 1991 je takrat še bodoči predsednik priznal, da je bil v KGB-ju, nato pa ponovil zadnji prizor najbolj znanega sovjetskega vohunskega filma o spečem agentu Stierlitzu. Film "Sedemnajst trenutkov pomladi" je utrdil idejo, da so komunisti imeli skrivno orožje: nevidno vojsko spečih agentov, vključenih v elitne kroge in navadno družbo, ki so pomagali Moskvi zmagati žen v drugi svetovni vojni in krasti tehnologija za atomsko bombo. "Ne more se vsak odpovedati svojemu trenutnemu življenju, svojim ljubljenim, sorodnikom in zapustiti državo za mnogo let ter posvetiti svoje življenje služenju domovini. To lahko storijo le izbrani," je takrat ocenil.

Na zaupnih srečanjih s Centralno obveščevalno agencijo so Putinovi šefi vohunov poveličevali podvige ilegalcev iz sovjetskega obdobja, kot da so bili njihovi uspehi nedavni ali pomembni, poroča WSJ, in navaja, da so višji častniki Cie, ki so nekoč delali v Moskvi, povedali, da so v zadnjih letih videli malo dokazov, da program daje rezultate, ki bi upravičili velike naložbe.

Ustvariti družino okoli spečega agenta pač ni enostavno. Etične težave so tako globoke, da zahodne obveščevalne službe redkokdaj gredo po tej poti.

Od ljudi, ki pri tem sodelujejo, se namreč zahteva, da tudi po desetletja živijo mreži laži. Praviloma se ne poročijo iz ljubezni, ampak jim partnerja izbere pristojni direktorat. Lahko jim je naročeno, da zapeljejo tarčo. Otroci odraščajo kot del naroda, iz katerega so lahko v hipu izgnani, njihova identiteta in prijateljstva razbita.

Še Vladimir Kriučkov, nekdanji vodja KGB-ja, je v spominih iz leta 1996 priznal, da družine ilegalcev pogosto trpijo ne samo zaradi generacijskega prepada, ampak situacija rodi nepopravljivo sovraštvo.

Zakonca Dultsev sta zdaj svobodna, dajeta intervjuje, spadata med najbolj znane ruske vohune, podpira ju sam Putin. "Otrokom smo povedali, da smo Rusi, da so Rusi, da smo mi Dultcevi," je Anna povedala za TV Russia One. "Najpomembnejša stvar za nas je družina, in ta nas podpira," se je vmešal njen mož. "In družina je država."