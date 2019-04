Po kraji streliva v Nemčiji: vojak opran suma o kršitvah

Slovenska vojska je zaključila disciplinski postopek proti enemu od vojakov, ki so jima oktobra lani v nemškem Leipzigu ukradli okoli 2.000 kosov streliva.

Kot so sporočili iz Sindikata vojakov Slovenije (SVS), je disciplinski organ v torek odločil, da vojak, ki ga je v disciplinskem postopku branil SVS, ni odgovoren za očitane težje kršitve vojaške discipline.

"Po dogodku je Generalštab Slovenske vojske izrazil ogorčenje nad krajo in vojaka že javno obsodil ter pojasnjeval pričakovanja po kazenskem pregonu vojaka. Po opisu dogodkov vojaka smo v SVS bili prepričani, da vojak ni storil ničesar narobe, ker je spoštoval in v celoti izvrševal vse prejete ukaze. V disciplinskem postopku smo to tudi dokazali in odločeno je bilo, da vojak ni odgovoren za očitane kršitve," so zapisali, generalštab SV pa pozvali, naj se mu za neljub dogodek in javno obsodbo opraviči.

Kako naj bi se zaključil disciplinski postopek zoper drugega vojaka, ni znano, po neuradnih informacijah pa ta še ni niti zaključen. To naj bi se zgodilo v kratkem.Bil pa naj bi zaključen disciplinski postopek zoper njima nadrejenega vojaka, ki pa naj bi se prav tako razpletel relativno ugodno za vojaka, brez hujših posledic za njegovo službo, poroča STA.