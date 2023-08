Vojaki, ki so se zastrupili z monoksidom, odpuščeni iz bolnišnic

Kot je pojasnil dr. Robert Carrota , glavni zdravnik Slovenske vojske, so jih prepeljali v Slovenj Gradec, Maribor, Topolšico in Ljubljano. Pri prevozu so sodelovali trije helikopterji tako HNMP Maribor in Ljubljana kot tudi Gorske reševalne službe. Sodelovala so tudi reševalna vozila Gorsko reševalnega centra Koroške, NPM Velenje in reševalna vozila Slovenske vojske.

Kot smo že poročali, se je včeraj med odpravljanjem posledic poplav v Črni na Koroškem več oseb zastrupilo z monoksidom. Čez dan se je zastrupilo osem oseb, od tega en gasilec, dva pripadnika makedonske vojske in pripadniki Slovenske vojske. Proti večeru pa so na opazovanje v bolnišnico odpeljali še dve osebi.

Podpolkovnica Nina Raduha, načelnica oddelka za odnose z javnostjo, pa je danes za 24ur.com potrdila, da so vse zastrupljene osebe že odpustili iz bolnišnic. "Štiri osebe so odpustili že ponoči, še šest pripadnikov pa so odpustili tekom današnjega dne," je povedala. Dodala je še, da so to spodbudne informacije, ki so posledica dobre izurjenosti in zagotavljanja varnosti pri delu.

Raduha je pohvalila tudi delo gasilske enote, ki je na terenu strogo upoštevala režim menjave ekip v zaprtih prostorih. Prav tako je pohvalila še hiter odziv sanitarne enote, zdravstvenih tehnikov in zdravnikov na terenu.

Od 32 izpostavljenih je bilo 18 pripadnikov makedonske vojske, osem slovenskih gasilcev in šest pripadnikov Slovenske vojske. "Vse izpostavljene je na kraju dogodka pregledal in oskrbel dr. Robert Carrota," so sporočili iz Slovenske vojske.