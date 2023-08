Vojaki po devetih dneh rešili ujetega domačina

Nekoč urejena cesta, ki vodi do Hinka Plesnika, je zdaj nevarna pot, polna skal, zemlje, vode in vej. Da bi se prebili do njega, nedaleč stran od zaselka Struge, so vojaki ustvarili pot, ki je sicer očiščena, a še vedno neprevozna.

"Zdaj, ko sem vas videl, sem dobre volje," je povedal Plesnik. Do njega zdaj, 10. dan po poplavah, tudi domačini lahko varno pridejo peš. Ob njem je bil danes sosed, ki ni skrival solz in je poskrbel za prijatelja.

Hudournik je za las zgrešil njegovo hišo, vojaki so ga zato danes preusmerili. Njegov dom je na srečo ostal nedotaknjen. "Sreča božja, samo to lahko rečem, da mi je to ostalo. Sem pa odrezan od sveta," je povedal. A sosedje nanj niso pozabili, četudi ceste do njega do danes ni bilo, so mu hrano in pijačo nosili tudi po nevarnih poteh. Sam ni mogel nikamor, tudi zaradi svoje invalidnosti.

"To je taka bolj alpinistična pot," je povedal eden od sosedov. Plesnik pa se je pohvalil, da ima prave prijatelje. "Globoko se zahvaljujem vsem, ki mi pomagajo in ki mi bodo še pomagali. Jaz sem drugače invalid prve kategorije in si sam težko pomagam," pojasnjuje.

Med prebivalci se plete posebna vez – tudi v zaselku Struge, ki je zdaj popolnoma spremenjen. Dobri ljudje se vsepovsod trudijo, da bi vas dvignili na noge.

Dobrodelnež za nedoločen čas posodil kombi in avtomobil

Našel se je tudi dobrodelnež, Janko Nartnik, ki se je odločil, da bo tistim, ki to potrebujejo, posodil kombi in avtomobil. Vozili je z avtovleko že pripeljal na Območno obrtno zbornico Mozirje. Kombi pa je zbornica že predala uporabniku. "Za nedoločeno uporabo, ker ste ostali brez avta," so ob tem povedali člani mozirske obrtne zbornice.