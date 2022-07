Vojaki, policisti, gozdarji, Kraševci, tujci – vsi pomagajo

Kraški gasilci se z grozečimi ognjenimi zublji, ki so tamkajšnje prebivalce prisilili, da zapustijo domove, ne spopadajo sami. Takoj so prihiteli njihovi kolegi od vsepovsod. Slovenska vojska in Policija sta dvignili v zrak helikopterje, ki so posneli dramatične prizore s ptičje perspektive. Pilatusa je pilotiral celo sam poveljnik 15. letalskega polka, vojaške cisterne in policijski vodni top pa gasilce oskrbujejo z vodo. Na pomoč so prišli tudi gozdarji iz vse Slovenije, ki delajo prekope, da bi preprečili širjenje ognja. Okoliški prebivalci so skupaj pomagali opremiti evakuacijski center v Biljah, dobili pa smo tudi pomoč od vseh sosedov – Hrvaška, Italija in Avstrija so poslale letala.

Vsaka večja nesreča ima običajno tudi svojo svetlo plat, in to je medčloveška solidarnost. Ta se je pokazala tudi tokrat, ko so se zaradi hudih požarov na Krasu odzvali tako institucije kot posamezniki. Nekateri se s plameni borijo na tleh, drugi pa v zraku. icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right Slovenska vojska pomaga že peti dan. S sedmimi cisternami dostavlja vodo, med drugim je prevzela skrb za toplo prehrano in nastanitev za izčrpane enote gasilcev, ki bodo lahko prespali v eni od lokalnih vojašnic. Na prizorišču so trije vojaški helikopterji in letalo PC-6 Pilatus, ki ga po naših informacijah pilotira celo sam poveljnik 15. letalskega polka, polkovnik Janez Gaube. Pilot koordinator letov pa je nad območjem požara danes v živo posnel ogenj, ki je ogrozil tudi hiše. Na ogroženo območje je odletel tudi policijski helikopter. "Razmere pri gašenju požara na Krasu so izredno zahtevne. Delo dodatno otežuje slaba vidljivost zaradi dima," so pojasnili ob objavi posnetkov iz zraka, ki nazorno prikazujejo razsežnosti ognjene stihije. Tja so pripeljali svoj vodni top, ki v rezervoar lahko spravi približno 10.000 litrov vode in bo gasilce oskrboval z njo. Pomoč iz zraka je prišla tudi iz tujine. Italijanska letala so slovenskim gasilcem pomagala že v prejšnjih dneh, danes okoli 16. ure je prihitel tudi avstrijski helikopter, proti večeru še hrvaški Canadair. Prav tako so se na terenu pridružili tudi hrvaški gasilci z nekaj cisternami vode iz Hrvaške Istre, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. icon-expand Hrvaški kanader se pelje na pomoč. FOTO: Flightradar24 Pomagajo pa tudi posamezniki iz domovine. Gasilci so prihiteli z vseh koncev Slovenije, enako gozdarji, ki z izdelovanjem prekopov skušajo preprečiti širjenje ognja. In ko so okoliški prebivalci slišali, da se v Biljah pri Novi Gorici vzpostavlja evakuacijski center, so stopili skupaj in v nekaj minutah odprli dvorano ter pripravili mize, stole, vodo, ventilatorje.