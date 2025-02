Kdo bi napotil vojake v Ukrajino? Poljska proti, Slovenija in Nemčija previdni

Keir Starmer je za britanski časnik Daily Telegraph v nedeljo zapisal, da je ob koncu vojne Združeno kraljestvo pripravljeno poslati svoje vojake na teren, če bi bilo to potrebno. "Kakršnakoli vloga pri pomoči za zagotavljanje varnosti Ukrajine je pomoč pri zagotavljanju varnosti naše države in naše celine," je zapisal.

Da tovrstnega koraka ne izključuje, je sporočila tudi Švedska. "Najprej je treba izpogajati pravičen in trajen mir, ki spoštuje mednarodno pravo, Ukrajino in predvsem zagotavlja, da se Rusija ne more preprosto umakniti in strniti sil ter čez nekaj let napasti Ukrajine ali druge države," je dejala zunanja ministrica Maria Malmer Stenergard. "Ko bo tak mir vzpostavljen, ga bo treba ohranjati in pri tem naša vlada ne izključuje ničesar," je ministrica dejala za švedski javni radio Sveriges Radio.

Poljski premier Donald Tusk je medtem zatrdil, da Poljska ne načrtuje napotitve vojakov v Ukrajino. "Kar se tiče podpore Poljske, je zadeva rešena (...) Ne nameravamo poslati poljskih vojakov na ukrajinsko ozemlje," je Tusk dejal novinarjem pred odhodom na srečanje več evropskih voditeljev v Parizu, posvečeno varnosti in Ukrajini.

Norveški premier Jonas Gahr Store je po drugi strani menil, da še ni prišel čas za razpravo o pošiljanju vojakov na teren. "Ni še čas za oblikovanje sklepov o tem, kako uresničiti varnostna jamstva in kakšne prispevke nameniti za to," je dejal za norveški radio NRK.