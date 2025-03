So vojaki res prejeli 100-odstotna izplačila za pripravljenost? Da in ne

V začetku leta smo poročali, da so po večletnih prizadevanjih zaposleni v Slovenski vojski dosegli, da se pripravljenost na delovnem mestu ali določenem kraju šteje v delovni čas, kar pomeni, da zaposlenim za ta čas pripada plačilo kot za redno delo, torej 100-odstotkov urne postavke. Vloženih je bilo več kot 1600 tožb, vojakom oz. sindikatu pa sta pritrdila sodišče EU in slovensko vrhovno sodišče.

Kljub temu pa niso bile razrešene vse težave vojakov in marsikdo je ostal nezadovoljen. Od preko 1600 vloženih tožb jih je bilo razrešenih okrog 250, pravijo na Morsu. Tožbe se rešujejo po fazah postopka, kot jih določi pristojno sodišče. "Glede varovanja državne meje in varovanja objektov oz. straže se je kljub našim pojasnilom in nasprotovanju razvila sodna praksa, da ti dve dejavnosti ne sodita pod izjeme od direktive o določenih vidikih organizacije delovnega časa. Glede vaj in usposabljanj pa gre sodna praksa večinoma v smeri, da gre za izjemo od direktive o določenih vidikih organizacije delovnega časa." To pa pomeni, da so pri straži in varovanju državne meje dolžni izplačati 100-odstotne urne postavke, pri usposabljanjih in vajah pa ne.

Ministrstvo si prizadeva, da vse spore zaključi s poravnavo, saj da je sodna praksa že znana in v skladu z njo je predlagana tudi vsebina poravnave.

V Sindikatu ministrstva za obrambo opozarjajo, da je glede navedb o 100-odstotnem izplačilu treba ločevati med pripadniki. "Tistimi, ki so vztrajali v tožbi do konca in je sodišče izdalo sodbo, ter tistimi, ki so sprejeli izvensodne poravnave," pravi predsednik sindikata Marjan Lah. "Sodišče na 1. in 2. stopnji ni prepoznalo terenskih usposabljanj in s tem gremo naprej v pridobivanje sodne prakse in pri tem bomo vztrajali."

Nova shema za čas terenskega usposabljanja neživljenjska?

Za nekatere je sporna shema za čas terenskega usposabljanja, po kateri bi vojakom dali začasno zaposlitev, denimo v Postojni, tja pa bi se moral potem vsak dan usposabljanja peljati na delo. V praksi bi to pomenilo, da bi po 12-urnem delovniku nekateri na cesti vsak dan preživeli še dve, tri, morda celo štiri ure, to pa bi lahko negativno vplivalo na njihovo psihofizično stanje ter navsezadnje še posebej na varnost. V skladu z navodili, ki so jih prejeli vojaki, imajo sicer možnost načrtovati bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma na drugem določenem mestu.

Zanje je vprašljivo tudi izplačevanje teh ur. Vojaki bodo v skladu z novo shemo na terenu tri ali štiri dni oz. 56 ur ali 76 ur, v kolikor odredbo za nadurno delo podpiše minister. "O tem smo na sestanku opozorili načelnika generalštaba," pove Lah. Sindikat ministrstva za obrambo je v začetku marca posredoval dopis ministru za obrambo in načelniku Generalštaba Slovenske vojske, v katerem so opozorili na pravno nedopustnost uporabe določbe brez ustreznega plačila, ki omogoča odreditev bivanja v vojaški enoti, zavodu ali drugem določenem mestu.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da pripadniki SV svoje redne delovne naloge, med katere spada tudi usposabljanje, zaradi narave in specifičnosti vojaškega delovanja lahko opravljajo na različnih lokacijah. "Za pripadnike Slovenske vojske tudi kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi ni določen in je lahko opravljanje nalog izven matičnega vojaškega objekta (vojašnice) stalna sestavina dela /.../ Delovo in socialno sodišče je pripoznalo poseben položaj pripadnikov Slovenske vojske glede dopustnosti opravljanja dela na različnih krajih in posledično povračilo stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi dodatne izjave za ustrezno obliko povračila v takšnih primerih," so zapisali v odgovoru.