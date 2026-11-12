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Slovenija

Vojaki bi lahko sledili policistom, sindikat potezo podpira

Ljubljana, 12. 11. 2026 12.50 pred 1 uro 1 min branja 25

Avtor:
Nicol Vujović
Predstavitev letnega poročila o pripravljenosti Slovenske vojske

Po novici, da naj bi policisti izstopili iz enotnega plačnega sistema, sledili pa jim vojaki, se pojavlja vprašanje, ali se bo to res zgodilo in kdaj? Predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak pravi, da to potezo podpira in si želi, da bi do tega prišlo čim prej.

Policisti bodo prvi, ki bodo zapustili enotni plačni sistem javnih uslužbencev, je napovedal notranji minister Franci Matoz, procedura bi se lahko začela že decembra. Po policistih pa isti korak čaka še vojake, je dodal. 

Gvido Novak, predsednik SVS je prepričan, da bi bila to prava poteza. "Smo popolnoma primerljiv poklic, vojaki smo tisti, ki smo podobni policistom. Edini smo, ki lahko izgubimo življenje pri opravljanju svojega dela," je povedal za 24ur.com. "Podpiramo vsako potezo, ki jo bo vlada naredila, ki bo izboljšala status pripadnikov slovenske vojske in dvignila plače. Pa ni važno na kak način," je dodal.

Prepričan je, da bi to morali izpeljati čim hitreje, saj kot pravi v policiji in vojski primanjkuje kadra. Vlada se sicer na njih s podrobnostmi še ni obrnila.

Slovenska vojska
Slovenska vojska
FOTO: Bobo

Kontaktirali smo tudi Ministrstvo za obrambo, kjer so nam potrdili, da je to tudi zapisano v koalicijski pogodbi, vendar drugih informacij zaenkrat še nimajo.

"Zaenkrat nismo tako daleč, da bi govorili o nekih osnutkih in rešitvah," so dejali.

Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je sicer v intervjuju za STA potrdil, da pripravljajo zakonsko podlago, da bi lahko vojake izvzeli iz sistema javnih uslužbencev, pri čemer sodelujejo z ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo zadeve oziroma policijo.

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svs plačni sistem sindikati vojska

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KOMENTARJI25

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Roadkill
12. 11. 2026 13.53
Spuži kvadratnik še ni slišal za domino efekt
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+2
2 0
IQ200
12. 11. 2026 13.47
Pa gremo vsi ven. Kakšna je to diskriminacija glede na skupino zaposlenih? Dolga pa itak nobena država nikoli ne vrne, ker denar za poplačilo dolga ne obstaja, saj dolg takoj nastane že ob izdaji denarja.
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+3
3 0
razgledanec
12. 11. 2026 13.45
Seveda dajmo vsem v javnem sektorju place na 3000 neto kdo bo pa to nafutrou ??? Vsakic se minimalna placa dvigne ljudem za par eurou ko se gre pa za javni sektor pa cifre kar skacejo
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+1
2 1
Anion6anion
12. 11. 2026 13.43
Sledil bo domino efekt.... Proračun za leto 27 že zmanjšuje sredstva za otroške dodatke, pa tako so glasni da je treba rodnost povečati. Ta vlada vse kar govori , naredi drugače ali drugače povedano , ves čas lažejo.
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+1
3 2
rahlo_nepristranski
12. 11. 2026 13.58
Govoriš o višji rodnosti a levičarji spodbujate da bi si otroci dajal splovila rezan in spol spreminjat bravo
Odgovori
0 0
Tovariš Balki
12. 11. 2026 13.42
Naslednji bodo sodniki pa zdravniki pa sestre pa šolniki pa gasilci pa vsi ostali...masa plač bo šla gor za 50%....pa to
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+0
2 2
Kakosmodanes
12. 11. 2026 13.40
Ma kakšni vojaki, vsaka čistilka naredi več kot pa vojaki, pol ima pa še hrano zastonj.
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+1
2 1
Posteni
12. 11. 2026 13.33
Jaa potem pa se med sestre.. zdravniki in gasilci..pa i.amo
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
12. 11. 2026 13.33
z 2500 oficirčki!
Odgovori
+3
3 0
rogla
12. 11. 2026 13.28
Pokvarjena in kriminalna vlada.
Odgovori
-1
3 4
mario7
12. 11. 2026 13.28
sekta sds, lažnivi teolog, lažniva neresnica in logarjevi lažnivi nedemokrati si ustvarjajo režimsko policijo
Odgovori
+2
6 4
Vera in Bog
12. 11. 2026 13.24
Janša se oborožuje :)
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
12. 11. 2026 13.23
Denar torej je !
Odgovori
+0
3 3
Pajo_36
12. 11. 2026 13.18
Od kje denar? Ste potem lagali, da primanjkuje vsega? Seveda sem za zvišanje vsega, ampak na kako posledico? Naslednji bodo garant dohtarji k jih JJ obožuje. Ste lagali, da je Slovenija gospodarsko v k...., a od kje jemljete denar, kot pa na gopsodarskem plusu?
Odgovori
+8
9 1
Vera in Bog
12. 11. 2026 13.23
Ti se kar tolaži, golob je bil katastrofa !
Odgovori
-4
2 6
Omizje
12. 11. 2026 13.17
trenutna vlada očitno potrebuje policijo sedaj še vojsko bojijo se nemirov zelijo podkupit svoje stole
Odgovori
+4
6 2
Dolgočasnež
12. 11. 2026 13.16
vse ok ampak gospodarstvo ne bo dolgo zdrzalo več da vse to hrani.... ko vas F politike leve in kao desne vsi samo za javno delate
Odgovori
+0
1 1
peT99
12. 11. 2026 13.13
"Smo popolnoma primerljiv poklic, vojaki smo tisti, ki smo podobni policistom. Edini smo, ki lahko izgubimo življenje pri opravljanju svojega dela," - govorimo o slovenskih vojakih, ali vojakih nasplošno ? Za slovenske to namreč ne velja. Nikakor niso primerljivi niti z varnostniki.... 🤣😂
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+1
3 2
peT99
12. 11. 2026 13.14
Že tako gre preveč denarja za to vojsko - bolj smiselno bi bil ovlagati v kibernetske operacije na področju obrambe in napada... kot pa v teh nekaj...da ne rečem kaj...
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+3
4 1
Rock8
12. 11. 2026 13.10
Vojska bi mogla bit tazadnja za to...itak gre preveč za njihov proračun...vzeli bi pa pri oskrbi invalidov,sociali šolstvu itd..
Odgovori
+4
6 2
kita 1111
12. 11. 2026 13.03
Popolnoma pravilno poklice ne moremo med seboj enačit zdravnik in učitelj ne moreta imeti enake plače
Odgovori
+2
3 1
BBcc
12. 11. 2026 12.53
Ko bodo sledili še zdravniki ne pozabiti na medicinske sestre, strežnice, kuharja,... z zvišanjem plač.
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+3
6 3
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