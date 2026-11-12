Vojaki bi lahko sledili policistom, sindikat potezo podpira

Policisti bodo prvi, ki bodo zapustili enotni plačni sistem javnih uslužbencev, je napovedal notranji minister Franci Matoz, procedura bi se lahko začela že decembra. Po policistih pa isti korak čaka še vojake, je dodal.
Gvido Novak, predsednik SVS je prepričan, da bi bila to prava poteza. "Smo popolnoma primerljiv poklic, vojaki smo tisti, ki smo podobni policistom. Edini smo, ki lahko izgubimo življenje pri opravljanju svojega dela," je povedal za 24ur.com. "Podpiramo vsako potezo, ki jo bo vlada naredila, ki bo izboljšala status pripadnikov slovenske vojske in dvignila plače. Pa ni važno na kak način," je dodal.
Prepričan je, da bi to morali izpeljati čim hitreje, saj kot pravi v policiji in vojski primanjkuje kadra. Vlada se sicer na njih s podrobnostmi še ni obrnila.
Kontaktirali smo tudi Ministrstvo za obrambo, kjer so nam potrdili, da je to tudi zapisano v koalicijski pogodbi, vendar drugih informacij zaenkrat še nimajo.
"Zaenkrat nismo tako daleč, da bi govorili o nekih osnutkih in rešitvah," so dejali.
Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je sicer v intervjuju za STA potrdil, da pripravljajo zakonsko podlago, da bi lahko vojake izvzeli iz sistema javnih uslužbencev, pri čemer sodelujejo z ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo zadeve oziroma policijo.
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