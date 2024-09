Vojaku in ministrstvu ne bo treba plačati zdravljenja za poškodovane osebe

Takrat se je oglasil sindikat in opozoril, da je vojak, kljub nestrinjanju, disciplinsko in kazensko odgovornost sprejel, vseeno pa je po več kot dveh letih prejel še zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za plačilo škode.

Poudarili so, da je vojak v konkretnem primeru ravnal po ukazih, kot je bilo to v enoti običajno in da je bil med vožnjo "nadpovprečno pozoren in pazljiv". "Do nezgode je prišlo v času opravljanja vojaške službe, pri delu, zato menimo, da bi nastalo škodo moral poravnati delodajalec," so zapisali.

In še: "Vojak ob dolžnem plačilu lahko gre le v osebni stečaj, saj je njegova plača malenkost višja od 1.000,00 evrov ob mesečnih fiksnih življenjskih stroških 700,00 evrov."

Na ministrstvu za obrambo, so takrat za nastalo situacijo še iskali rešitev, zdaj pa so nam potrdili, da so jo – našli.

Kot pojasnjujejo, so vozila Slovenske vojske zavarovana po generalni pogodbi ministrstva za obrambo pri izbrani zavarovalnici, za vsa pa velja "zavarovanje odgovornosti AO za smrt, telesne poškodbe in prizadeto zdravje po zakonu določene zavarovalne vsote, povečane za 100 odstotkov. AO velja za vse potnike v vozilu. Ministrstvo za obrambo je zavarovalnici, pri kateri ima sklenjeno generalno pogodbo za zavarovanje vozil, odstopilo v reševanje zahtevek ZZZS, na podlagi katerega je zavarovalnica izpolnila predmetno obveznost s plačilom pavšalne odškodnine za škodo, ki je nastala ZZZS zaradi poškodb zavarovanih oseb v prometni nesreči oziroma pri uporabi zavarovanega motornega vozila. Ministrstvo za obrambo je bilo o izvršitvi predmetne obveznosti obveščeno 11. 9. 2024. S tem je rešen regresni zahtevek ZZZS tudi v delu, ki se je nanašal na pripadnika Slovenske vojske, ki je bil voznik".

Tako Ministrstvu za obrambo kot pripadniku Slovenske vojske, tako ne bo treba plačati regresnega zahtevka ZZZS za povračilo materialne škode – plačila zdravljenja za poškodovane osebe v omenjeni nesreči, ampak je bilo to v celoti poravnano iz zavarovanja, ki ga ima ministrstvo sklenjeno pri izbrani zavarovalnici.

Dodali so tudi, da Slovenska vojska pri usposabljanju vseskozi namenja posebno pozornost preprečevanju takšnih in podobnih nesreč: "Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske opravljajo svoje naloge, zelo požrtvovalno, zato nastalo nesrečo na Ministrstvu za obrambo obžalujemo. Pri tem poudarjamo, da vedno proučimo vse možnosti za ugodno rešitev za zaposlene v ministrstvu za obrambo."