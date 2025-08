Vojaška ladja Triglav predvidoma jeseni v domačem pristanišču

Ladja Triglav, med drugim namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je še brez lastnega priveza. Trenutno gradijo pontonski privez za vsa plovila Slovenske vojske (SV) v koprskem tovornem pristanišču pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu. Spomladi letos so napovedali, da ga bodo odprli predvidoma do konca septembra.

Vrednost del na ladji Triglav v Šibeniku, ki jih izvaja podjetje Iskra Brodogradilište 1, je 2,3 milijona evrov brez DDV. Ladji vgrajujejo dodatne varnostne in obrambne sisteme.

Pred tem je ladja prestala remont v Istanbulu, kjer so med drugim nadgradili sisteme za gašenje plovila, distribucijo in klimatizacijo zraka, upravljanje in nadzor ladijskih sistemov, videonadzorni sistem in sistem za kontrolo ladijskih odprtin.

Na ministrstvu poudarjajo, da bodo operativnost ladje s prenovo podaljšali za 30 let. V resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2040, ki so jo nedavno prenovili, pa so zapisali, da bodo ladjo zamenjali s sodobnim večnamenskim plovilom enakega tipa v drugem razvojnem obdobju modernizacije SV, torej od leta 2032 do 2040.