Vojaška sindikata ministrstvu za obrambo očitata nespoštovanje sodbe

Sodba se je namreč nanašala na opravljanje straže, na ministrstvu pa vztrajajo, da vseh drugih oblik pripravljenosti, kot so varovanje državne meje, usposabljanja, vaje in podobno, o katerih ni bilo razsojeno, ne morejo izplačati stoodstotno, je pojasnil Novak. Medtem je po njegovih navedbah na delovna sodišča posamične tožbe vložilo že okoli 1200 poklicnih vojakov.

V sindikatih tako ministrstvu očitajo nespoštovanje sodb, ob tem pa naj bi vojake in sindikalne uslužbence želeli od sodnih postopkov odvrniti tudi s številnimi zahtevami v sklopu procesov in vprašalnikom, v katerem od njih zahtevajo, da jim pojasnijo vsako uro posebej, kam in zakaj so bili napoteni.

Kot je še dodal Novak, je to nemogoče dokazovati, saj so vojakom ponavadi izrečena ustna napotila. Ob tem sta sindikata na predlagano novelo zakona podala negativno mnenje ter zahtevala sestanek z državnim sekretarjem Rudijem Medvedom, saj še naprej zahtevata takšno celovito rešitev, ki bo pravična za zaposlene.

Predlog je trenutno v medresorskem usklajevanju. "Glede na razmerja moči vemo, da bo DZ sprejel, karkoli bo pripravljeno. A če bo predlog sprejet, bodo uzakonili nekaj, kar je v popolnem nasprotju s tem, kar predpisuje evropska direktiva in kar je razsodilo sodišče," je prepričan Novak.

Po besedah predsednika SMO Marjana Laha so na sestanku s predstavniki ministrstva in načelnikom generalštaba sedeli kar nekaj ur, tam so jim tudi predstavili finančno breme, ki naj bi ga bili pripravljeni plačati, številka pa se je vrtela med šestimi in desetimi milijoni evrov. Vojakom bi plačali le za opravljanje straže, pa še to ne v celoti.

"Zadeva nas izčrpava, a bomo zagotovo sprožili dodatne korake v evropskih inštitucijah in jih opozorili, da Slovenija ne spoštuje odločitev sodnih instanc in evropskih direktiv," je napovedal Lah.