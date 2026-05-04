Slovenija

Vojaška vozila se pomikajo proti Postojni

Postojna, 04. 05. 2026 06.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Vojska

Začenja se mednarodna vojaška vaja Ramstein Guard 2026. Namen vaje, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti Slovenske vojske (SV) v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Namen vaje je še uriti in razvijati zmogljivosti v razmerah elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev ter sistemov poveljevanja in kontrole. Ključne aktivnosti vaje bodo usmerili v pravilno ukrepanje in boj proti elektronskim motnjam v realističnih razmerah, za zapisali.

Na cestah proti Postojni bo med 7. in 10. zato uro občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta, so opozorili na ministrstvu.

Na vaji bodo sodelovale enote in poveljstva, ki so vključene v Natov integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora na območju odgovornosti združenega poveljstva s sedežem v Španiji, na območju katerega deluje tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Slovenije.

Sodelovala bo tudi 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe, in sicer 151. helikopterska eskadrilja s helikopterjem Cougar ASAL532, 152. letalska eskadrilja z letali Pilatus PC-9M Hudournik, letalska šola s helikopterjem B206 in letali Zlin Z242, 9. bataljon zračne obrambe z radarskim sistemom Giraffe, lahkimi prenosnimi sistemi zračne obrambe in sistemi za imitiranje protiletalskih groženj.

Z radarji kratkega dosega na Počku in radarji dolgega dosega na Ljubljanskem vrhu in Ledinekovem koglu bo zraven 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Sodelovala pa bo tudi enota elektronskega bojevanja in center za usposabljanje, so sporočili.

Letalske operacije bodo čez dan na osrednjem vadišču v Postojni ter v jugovzhodnem in osrednjem delu zračnega prostora Slovenije. Vajo bo podpiralo tudi namensko zavezniško letalo, ki bo skupaj z letali Pilatus PC-9 delovalo v osrednjem delu zračnega prostora Slovenije.

Ob koncu vaje v petek je prav tako pričakovati povečan promet vojaških vozil. Takrat bo promet v nasprotni smeri povečan med 8. in 12. ter med 16. in 19. uro.

RAMSTEIN GUARD vaja poček slovenska vojska

