Razvoj vojaških čevljev je bil korekten, kaj pa proizvodnja in vzdrževanje?

Da imajo slovenski vojaki težave z obutvijo ni nič novega. To se je nedavno pokazalo tudi na največji Natovi vojaški vaji po koncu hladne vojne, ki je potekala na Norveškem, v snegu, mrazu in ekstremnih vremenskih pogojih. In slovenskim vojakom so čevlji znova razpadali. A za to ni kriv razvoj čevlja, ta je bil primeren, pravi Igor Mekjavič z Instituta Jožefa Stefana.

Viri so za 24ur.com takrat potrdili, da naj bi vojakom že vnaprej dali lepilo, s pomočjo katerega bi si "popravljali" čevlje. Vojaške čevlje so od leta 2004 do 2007 razvijali na Institutu Jožefa Stefana skupaj z Alpino."Proizvod, ki smo ga mi testirali skupaj z Alpino od 2004 do 2007, tisti zimski čevelj je bil med najboljšimi v Evropi, če ne na svetu. Kaj se je zgodilo od takrat do danes, ne vem. Ne morem vam povedati, ali je artikel enake kvalitete, a prvotni artikel je bil odličen," pravi Igor B. Mekjavič z Instituta Jožefa Stefana. Čevelj, ki ga sedaj uporabljajo slovenski vojaki, je sodeč po slikah "podoben tistemu, ki smo ga takrat testirali, ne vem pa,če je," dodaja Mekjavič, od tega pa je minilo že 10 let. "Možno, da so v tem času zamenjali material, možno, da so zamenjali lepilo," še pravi.

Igor B. Mekjavič. FOTO: Aljoša Kravanja

V okviru razvoja čevlja so testirali vsaj 20 škornjev najboljših proizvajalcev po svetu "in prvi prototip, če sem iskren, ni bil med najboljšimi," pravi Mekjavič. A po enem letu skupnega dela in razvoja je tisti škorenj, ki ga je Alpina takrat razvila, sodil "v vrh teh 20 škornjev, bil je med prvim in drugim mestom". Čevelj so testirali tako v laboratoriju kot na terenu. Zimski čevelj so testirali na Pokljuki, kjer je temperatura ponoči padla tudi do -20 stopinj Celzija. Tu so vojaki vsak dan hodili po 12 kilometrov na dan v snegu s težkimi nahrbtniki. Na razpade čevljev slovenskih vojakov Mekjavič pravi, da je"žalostno", a da se to ni zgodilo zaradi napačnega razvoja. "Razvoj je bil primeren in korekten," trdi, a dodaja, da "ne ve, kakšna je bila proizvodnja. To je tisti del, ki lahko peša, ali pa vzdrževanje". Kot morebitni razlog za očitno slabšo kvaliteto čevljev lahko krivimo tudi pomanjkljivo financiranje, saj, kot pravi Mekjavič, "od naše vojske ne dobivamo stvari za testirati, čeprav so bili prisotni pri razvoju".

Razpadli čevlji z vojaške vaje na Norveškem. FOTO: 24ur.com

"Problem je ta, da če želimo obdržati kvaliteto, morajo biti čevlji, ki pridejo na trg, narejeni enako kot prototip," pravi Mekjavič. Proizvodnja mora biti torej enako kvalitetna kot je bila pri razvoju. Izredno pomembno pa je opremo tudi pravilno vzdrževati, "vzdrževanje je velik del opreme, še posebej opreme za preživetje". Pri Slovenski vojski odgovarjajo, da je primernost opreme na nedavni Natovi vojaški vaji Trident Juncture ocenjevala posebna skupina, ki je ugotovila, da je oprema pripadnikov vojske bila ustrezna do -20 stopinj Celzija, a so bili glede primernosti škornjev še vedno skopi. A kot smo poročali, že v času Natove vaje na Norveškem, so imeli težave z opremo, saj so bile razmere za bojevanje res težke. In dodajajo, da je"za temperaturno območje od -20 do -32 stopinj Celzija skupina izdelala predlog, da se obstoječa intendantska oprema dopolni z dodatnimi formacijskimi artikli".Slovenska vojska ima po naših podatkih pogojno primerno opremo za bojevanje v temperaturnem pasu do -20 stopinj Celzija.

Manikin stopala. FOTO: Aljoša Kravanja