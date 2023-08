Vojaški helikopter iz rečne struge dvignil v poplavah uničen avtomobil

Čeprav si je marsikdo po 11 dneh neutrudnega dela danes le vzel dan premora za počitek, številne ekipe na terenu še vedno vztrajno sanirajo uničenje po poplavah. Na več lokacijah so prisotne tudi ekipe mednarodne pomoči. Helikopterske posadke slovenske, španske, srbske in nemške vojske tako združeno nadaljujejo s prevozom tovora ter sodelujejo pri čiščenju rečnih strug. Slovenska vojska je z uporabniki na spletu delila posnetek helikopterja, ki iz reke dviguje uničen avtomobil.

"Ob odpravi posledic obsežnih poplav se je znova izkazal pomen mednarodne vojaške solidarnosti in partnerskega sodelovanja," so ob dnevu solidarnosti, ki je potekal ponedeljek, zapisali v Slovenski vojski ter se zahvalili zaveznikom in partnerjem za vso pomoč. Helikopterske posadke Slovenije, Španije, Srbije in Nemčije so se tako tudi danes družno podale na teren, kjer nadaljujejo s prevozom tovora ter sodelujejo pri čiščenju rečnih strug. Slovenska vojska je ob tem na spletu delila posnetek helikopterja, ki je iz reke potegnil uničen avtomobil.

Sloveniji je sicer na pomoč priskočilo več držav. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje smo preko mehanizma EU na področju civilne zaščite dobili 30 bagrov. Ti so k nam prišli iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Ukrajine, Bosne in Hercegovine, Francije, Nemčije in Slovaške. Večino težke mehanizacije uporabljajo na območju Zgornje Savinjske doline.

Pomoč v obliki mostov je zagotovilo pet držav s skupno 11 mostovi, in sicer Hrvaška, Češka, Italija, Nemčija in Poljska. Tu pa je tudi tuja pomoč v obliki petih enot letalske pomoči ter pomoč v obliki vojaških enot in materialno-tehničnih sredstev.

