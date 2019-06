Z vojaškim helikopterjem rešili poškodovana planinca

"Reševalcem so delo oteževali mimoidoči planinci, ki so se gibali nad mestom reševanja in so proti kraju nesreče prožili kamenje. Verjamemo, da nenamerno. Reševanji sta bili opravljeni brez dodatnih poškodb," je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.



Kot je dodal, helikopter in ekipa v gorah med reševanjem potrebujeta določen varen prostor in čas za delo, ki ga je v gorah tudi v idealnih razmerah sicer težko zagotoviti. "Zato vsakršna dodatna nevarnost ni sprejemljiva. Ko pride helikopter, naj se planinci na območju intervencije zato za tistih nekaj trenutkov ustavijo in počakajo, da se helikopter umakne oziroma, da se intervencija, ki običajno traja kratek čas, opravi. Potem gredo lahko naprej," opozarjajo policisti.