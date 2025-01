Vojaški letalci praznovali dan slovenskega vojaškega letalstva

V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so s slovesnim postrojem pripadnikov 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske praznovali dan slovenskega vojaškega letalstva v spomin na prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919. Slovesnosti so se udeležili državni sekretar na ministrstvu za obrambo dr. Damir Črnčec, poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Boštjan Močnik, župani občin Brežice, Krško in Sevnica ter predstavniki lokalnih skupnosti in organizacij.

Kot je v osrednjem nagovoru poudaril poveljnik sil brigadir Močnik, je enota v zadnjih 20 letih dosegla verjetno enega največjih napredkov. "Kot nosilci vojaškega letalstva v državi izvajate vse tiste ključne naloge, ki imajo jasen odziv tako v Republiki Sloveniji kot tudi v tujini. Ambicije, ki smo jim danes priča na tem letališču, izkazujejo ne samo rast enote v številčnem smislu, ampak tudi strokovno in profesionalno rast skozi vseh 30 let vašega obstoja," je poudaril brigadir Močnik. Po njegovih besedah obvladovati nalogo, kot jo obvladuje brigada, ni enostavno. "Na tej poti ste prepoznani tudi v civilnem okolju kot enota, ki je zelo zanimiva za mlad kader. S svojim pristopom in opravljanjem nalog potrjujete svoje delo tudi na mednarodnih operacijah in misijah. Ta lokacija, na kateri danes stojimo, priča o razvoju in napredku," je dodal poveljnik sil Slovenske vojske.

Poveljnik 15. BVLZO polkovnik Janez Gaube je nadalje izpostavil preoblikovanje letalstva in poudaril, da letos dan slovenskega vojaškega letalstva obeležujejo kot brigado, saj se je 9. maja lani polk preoblikoval v brigado in pod svoje okrilje sprejel novonastalo enoto – 9. bataljon zračne obrambe, kar je korak naprej v zavezanosti k obrambi in varovanju domovine ter zagotavljanju suverenosti zračnega prostora Republike Slovenije. Izpostavil je tudi vključenost slovenskega vojaškega letalstva v civilne strukture, saj je že več kot 30 let nepogrešljiv partner pri reševanju človeških življenj. Po besedah poveljnika 15. BVLZO se slovensko vojaško letalstvo in zračna obramba razvijata, popolnjujeta se kadrovsko in z opremo ter širita nabor svojih nalog. Ob koncu lanskega leta je v Cerkljah ob Krki pristalo drugo letalo Spartan C27J, poimenovano po Edvardu Rusjanu. Kot je dodal polkovnik Gaube, so bila izvedena obsežna gradbena dela na letališču Cerklje ob Krki, nadaljuje se modernizacija letal in helikopterjev, posodobitev flote. Ob tem bodo v naslednjih dneh prevzeli najsodobnejše simulatorje za usposabljanje in urjenje letalskih posadk Slovenske vojske.

