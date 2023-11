Vojaški objekt obstal na robu prepada, zaradi varnosti ga bodo vseeno podrli

V Slovenski vojski so povedali, da bo rušenje izvedel zunanji izvajalec, s katerim bo pogodbo sklenilo ministrstvo za obrambo. Izvajalec se bo rušenja lotil, ko bodo razmere povsem varne, kar trenutno še niso. Ker je eden izmed temeljev spodkopan in je objekt povsem na robu prepada, pa druge možnosti kot rušenje ni.

Vojska je skladiščni objekt izpraznila, čeprav v njem že prej ni bilo orožja ali druge nevarne opreme. Opremo so premestili v druga skladišča in zavarovali dostop do ogroženega objekta, gasilci in civilna zaščita pa so skrbeli za nadzor nad plazom, če bi v globino zgrmela večja količina materiala in zajezila strugo Save Bohinjke.