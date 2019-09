Vojaški odbor zveze Nato v Sloveniji išče odgovore na grožnje zavezništvu

V uvodnem pozdravu v Grand Hotelu Union v Ljubljani je predsedujoči konferenci britanski letalski general Stuart William Peach poudaril, da je enoten pristop k reševanju izzivov nujen. Od Islamske države do konflikta v Ukrajini, varnostna situacija v Evropi in okolici ni bila tako slaba že od konca hladne vojne. "Tako Nato kot Slovenija praznujeta pomembni obletnici. 70 let je minilo od nastanka zveze in 15 let od slovenske priključitve. V luči teh obletnic ne smemo pozabiti na številne izzive, ki jih je Nato v tem času premagal," je povedal Peach.

"Zavezništvo stremi k ohranjanju miru in kredibilnemu obrambnemu sistemu, ki zagotavlja mir za milijardo ljudi na obeh straneh Atlantika," je bil odločen general. Poudarili so, da so današnji zbrani odgovorni za pripravo strategij, ki jih morajo nato politiki spraviti v prakso, saj le tako lahko zagotavljajo uspešnost misije ohranjanja miru.

Izzivi zavezništva so številni, saj se prilagajanje na nove nevarnosti ne more nehati, zato je pomembno, da države članice v svoje obrambne sposobnosti vlagajo dovolj denarja. Kibernetska varnost in hibridno vojskovanje sta spremenila način razmišljanja in zahteve po hitrem odzivanju članic.

"Tako Nato kot Slovenija praznujeta pomembni obletnici. 70 let je minilo od nastanka zveze in 15 let od slovenske priključitve."

Načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc, ki je sicer tudi edina načelnica med vsemi 28 članicami zveze Nato, je izpostavila pomembnost sodelovanja in poudarila doprinos Slovenske vojske na misijah. "Zavedamo se, da je Nato za Slovenijo najbolj pomembna struktura za nacionalno obrambo. V Slovenski vojski smo ponosni na naše sodelovanje v mednarodnih misijah in menimo, da s tem sodelovanjem pomagamo ohranjati mir v tujini in doma," je povedala načelnica.

Minister za obrambo Karl Erjavec je v govoru poudaril, da to ni prvič, da je Slovenija gostila delovna telesa Nata in spomnil: "Leto 2019 je zaradi obeh obletnic zelo pomembno za Nato in Slovenijo. Prav tako so dogodki po letu 2014 korenito spremenili varnostno okolje in na to se moramo pripraviti. Kibernetske grožnje lahko vplivajo na vsako zaveznico, ne glede na to, kje so." Dodal je, da morajo vse članice več vlagati v obrambni sistem, da bi lahko uspešno preprečevali konflikte in ohranjali mir. "Nato je najmočnejše politično in vojaško zavezništvo na svetu. Naša zavezanost k skupni obrambi, sodelovanju in skupnim vrednotam je naše najmočnejše orožje," je rekel Erjavec. Minister se je zahvalil načelnici in Slovenski vojski za pripravo na današnji dogodek, ki za državo in vojsko predstavlja velike logistične priprave.

Vojaški odbor se na ravni načelnikov generalštabov sicer sestane dvakrat letno na poveljstvu Nata v Bruslju, kjer razpravljajo o Natovih operacijah in misijah ter Severnoatlantskemu svetu zagotavljajo na soglasju temelječe vojaške nasvete glede tega, kako se lahko zavezništvo najbolje spopade z globalnimi varnostnimi izzivi. Enkrat letno se odbor sestane v eni od držav članic, danes je tako na vrsti Slovenija.

Vsi udeleženci današnjega komiteja, teh je več kot 400, bodo za zaprtimi vrati iskali odgovore na te izzive, ugotovitve pa bodo predstavili na tiskovni konferenci konec dneva.