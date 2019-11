Vojaški pilatus v električno žico

Okrog 10. ure se je med rednim usposabljanjem pilotov 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske v letenju na nizkih višinah letalo Pilatus PC 9M Hudournik dotaknilo električne žice, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske. Pilot je usposabljanje prekinil, letalo usmeril na najbližje letališče in varno pristal na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje se je incident zgodil v bližini Dravograda.

Dogodek je takoj začela preiskovati Stalna komisija za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov Republike Slovenije. Več informacij bo znanih po končani preiskavi, so še sporočili.