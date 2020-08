Vojaški semafor: ob zeleni luči na mejo 150 vojakov, ob rdeči 2000

Slovenska vojska bo še okrepila pomoč policiji pri nadzoru državne meje. Delovali bodo po principu semaforja, le da s štirimi in ne tremi stopnjami angažiranja. "Zelena stopnja pomeni aktivacijo 150 vojakov, rumena 400, oranžna 800, rdeča stopnja pa aktivacijo 2.000 vojakov," so se dogovorili na sestanku štirih 'glavnih' v vojski in policiji. Udeležili so se ga ministra za obrambo in notranje zadeveMatej Tonin inAleš Hojs, načelnik generalštaba Robert Glavaš in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič.