Vojaško ladjo Triglav čaka posodobitev: stala bo 13 milijonov evrov

Ljubljansko podjetje Panna plus je bilo uspešno s prijavo na naročilo v sklopu modernizacije in dopolnitve sistema poveljevanja in kontrole, ki vključuje vgradnjo multifunkcijskega radarja, bojno-informacijskega sistema, transponderja, mornariškega taktičnega podatkovnega sprejemnika, sistema GPS in sistema za satelitsko komunikacijo. V ta namen je ministrstvo zahtevalo tudi nadgradnjo jambornega in antenskega sklopa.

Ladjedelnica Desan bo na večnamenski ladji Triglav popravila in nadgradila sisteme za gašenje plovila, za distribucijo in klimatizacijo zraka, za upravljanje in nadzor ladijskih sistemov, videonadzorni sistem in sistem za kontrolo ladijskih odprtin. Vrednost naročila je 4.995.000 evrov brez DDV.

Ladja Triglav bo v tem sklopu naročila prejela tudi akustični sistem dolgega dometa, ki ladjam omogoča, da ciljno posredujejo zvočna sporočila, uporabljati pa jih je mogoče tudi kot neubojno orožje. Ministrstvo je v razpisni dokumentaciji zahtevalo, da naj hrup dosega prag 149 decibelov.

Novost na plovilu bo tudi sistem za odkrivanje in delovanje proti brezpilotnim zračnim plovilom, ki mora po zahtevah razpisa omogočati odkrivanje in sledenje brezpilotnih letalnikov na elektromagnetnem spektru. Naročnik bo moral v ta namen prilagoditi več namestitvenih postaj, ladjin most, kabino zvez, namestiti omrežje za svetovni splet in zamenjati notranji komunikacijski sistem. Družba Panna plus bo ta dela izvedla za 5.842.315 evrov brez DDV.

Hrvaška družba Iskra brodogradilište pa bo na ladjo namestila vgradno mesto za 30-milimetrski mornariški top kalibra zveze Nato z uvodnikom naboja, ki omogoča izbiro streliva za protipovršinsko in protizračno bojevanje. Vrednost del je 2.308.000 evrov brez DDV.

Ministrstvo je ponudnike v javnem naročilu opozorilo tudi na morebitno prisotnost azbesta na ladji, ki ga je treba odstraniti. Odstranjevanje tega iz večine izolacijskih materialov je po poročanju Dnevnika zapletlo tudi vzdrževanje ladje, ki je na privezu v Trstu že vse od leta 2020.

Ministrstvo: Po prenovi bo ladja plovna še naslednjih 30 let

Kot so pojasnili na obrambnem ministrstvu, je cena priveza ladje v Trstu vključena v ceno vzdrževanja trupa, opreme, motorjev, menjalnikov in ostalih del, ki skupaj znašajo 8,76 milijona evrov.

Po temeljiti prenovi ladje bo njena življenjska doba odvisna od obsega in načina uporabe ter izvajanja načrtovanih rednih vzdrževalnih del. Ministrstvo ocenjuje, da bo znašala vsaj 30 let, v tem času razen rednega vzdrževanja tudi ne pričakujejo večjih investicijskih posegov.

Navedli so, da je javno naročilo, oddano za načrtovano posodobitev in preoborožitev ladje, vredno 13.145.315 evrov brez DDV, vključuje pa tudi vgraditev daljinsko vodene oborožitvene postaje, opremljene s 30-milimetrskim avtomatskim topom Mk44 Bushmaster. Proizvajalec in integrator oborožitvene postaje je podjetje Aselsan.

Na ministrstvu so leta 2022 v sklopu priprave investicije, posodobitve in preoborožitve ladje Triglav preverjali tudi cene novih plovil in ugotovili, da cena tekočega metra ladje znaša milijon in več evrov. Končna cena pa je odvisna od vgrajene oborožitve in druge vojaške opreme. Cena plovila, primerljivega z ladjo Triglav, po oceni ministrstva znaša najmanj 50 milijonov evrov brez DDV.