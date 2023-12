Vojaško uniformo zaradi mamil zamenjal za zaporniško

Kaj je gnalo družinskega človeka, očeta dveh mladoletnih otrok, ki je bil že leta zaposlen v Slovenski vojski, da je prestopil mejo dopustnega, da se je začel ukvarjati s prepovedanimi, kaznivimi dejanji?

To je bilo prvo vprašanje, ki sem ga zastavila 37-letniku, s katerim sva se sestala v eni od učilnic, kjer potekajo obravnave in šolanje zaprtih oseb v našem največjem zaporu na Dobu. Odgovor je bil sila preprost: na prvem mestu je gotovo denar. To je edina motivacija pri tem poslu, je povedal moški, ki s plačo v Slovenski vojski ni mogel shajati in si plačevati najemniškega stanovanja, kot je opisal. Prav tako pa, da do takšnega posla, zlasti v velikih mestih, sploh ni težko priti, češ da takoj lahko navežeš stike, dobiš povezave do pravih ljudi, da lahko potem delaš to, kar je tudi on in zaradi česar je danes v zaporu. Že drugič.

icon-expand Obsojeni tihotapec mamil FOTO: Sara Volčič

Prvič je prestal 3 leta zapora, prijeli so ga v Avstriji, ko so mu zasegli tudi večjo količino mamil. Očitno se ni najbolj zavedal, da je blago, ki ga preprodaja, lahko zelo nevarno. In zdi se, glede na pogovore, ki sem jih doslej že opravila z drugimi priporniki ali obsojenci, ki so prav tako trgovali z mamili, da se tega, da prodajajo snov, ki lahko ubija in uničuje ljudi, bodisi ne zavedajo dovolj bodisi potisnejo to misel nekam na stran ... Kaj pa, če bi šlo za njemu ljube osebe, njegova mladoletna otroka, kako bi gledal na ljudi, ki bi morda njima ponujali nevarna mamila, sem pobarala sogovornika. Odgovor na to vprašanje boste izvedeli danes v oddaji Svet na Kanalu A, kot tudi to, kaj je prvi pogoj, da človek začne popravljati napake, ki so ga pripeljale v zapor. In to ne velja le za ljudi za zapahi, temveč za vse ljudi, tudi za vse nas, ki živimo zunaj žičnate ograje.

icon-expand Psihologinja v ZPKZ Dob pri Mirni Katarzyna Karpljuk FOTO: Sara Volčič

Psihologinja v ZPKZ Dob Katarzyna Karpljuk je povedala, da je gotovo poraz za vsakega človeka, ki se po prestani kazni spet vrne v zapor. Sama pomaga ljudem v stiski v bloku številka 4, opravlja pa tudi uvodne razgovore z novodošlimi, ki pridejo v zapor poplačat dolgove družbi za storjena kazniva dejanja, četudi se ve, da vsega, kar so naredili, ne bodo mogli nikoli poplačati, ker je narejena škoda včasih nepopravljiva ...

icon-expand ZPKZ Dob pri Mirni FOTO: Sara Volčič