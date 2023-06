Vojašnica odpira vrata, postrojili se bodo udeleženci Jadranskega udara

V nedeljo svoja vrata odpira vojašnica v Cerkljah ob Krki, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali opremo in oborožitev Slovenske vojske, tam bodo skozi ves dan potekale statične in dinamične predstavitve helikopterjev in letal. Ob 11. uri pa se bo s postrojem udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2023 začel njen taktični del.

Vojašnica Jerneja Molana bo obiskovalce sprejemala med 10. in 17. uro. Ti si bodo lahko ogledali opremo in oborožitev Slovenske vojske (SV), statične predstavitve letal in helikopterjev, ki sodelujejo na mednarodni vojaški vaji, ter dinamično predstavitev letalstva SV.

icon-expand Pred vrati je dan odprtih vrat v brežiški vojašnici FOTO: Slovenska vojska

V sklopu dneva odprtih vrat se bo z dopoldanskim postrojem udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2023, ki v Sloveniji poteka že enajsto leto, začel njen taktični del, na katerem bo Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami izvedla usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev (JTAC) ob podpori vojaškega letalstva. 800 udeležencev iz 30 držav Na vaji pričakujejo okoli 800 udeležencev. Približno pol bo domačih, pol pa jih bo prišlo iz 29 zavezniških in partnerskih držav: Albanije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije, Švice, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

icon-expand Jadranski udar 2023 FOTO: Slovenska vojska