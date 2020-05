Premier Janša in Vojna z mediji

Vojne z mediji torej posameznik ne more dobiti, ker takšne vojne ni, lahko pa se razbijajo monopoli laži. "Za začetek je izjemno zdravo ne gledati, brati ali poslušati tistih medijev, pri katerih že vnaprej veš, kako bodo stvar obrnili," je prepričan. Prav tako ne gre za medijsko vojno, kadar se mediji z monopolno močjo lotijo posameznika ali manjšine in se ti poskušajo braniti. Pač pa v "teh obračunih" vidi golo zlorabo monopolnega položaja ali celo davkoplačevalskega denarja, zlorabo javnosti in strah pred resnico.

"V mlačni vodi skuhan del 'javnega' mnenja pa modro kima, češ 'vojne z mediji se ne da dobiti," ugotavlja. Ob tem doda prispodobo, da če žabo vržeš v vrelo vodo, bo skočila ven, če jo vržeš v mlačno in počasi segrevaš, pa bo v kotlu ostala do bridkega konca.

"Zelo verjetno ste že velikokrat slišali stavek, da se vojne z mediji ne da dobiti," premier začne na vladni spletni strani objavljen zapis Vojna z mediji in doda, da je včasih tudi sam sodil med ponavljalce ponarodele fraze, dokler ni pred sedmimi leti v Berlinu naletel na dolgoletnega prijatelja, nekdanjega nemškega kanclerja Helmuta Kohla , ki ga je opozoril na to, da so že v antičnem Rimu mlade legate učili, da je strah pred rimskimi legijami močnejše orožje od njihovih sulic in mečev.

Po njegovem mnenju dva zgodovinska "izenačevalca" moderne družbe, izobrazba in internet, drastično rušita nastajajoče malike Orwellovske družbe, močno otežujeta usmerjanje "vedenja" ljudi v nacionalnih, regionalnih in globalnem okviru ter dajeta vsakemu posamezniku delček moči medija, kar omejuje doseg medijskih monopolov. "Sodobno 'zdravilo' za medijske monopole sta tako še vedno nujna konkurenca v medijskem svetu ter svoboden internet," meni premier.

Ob tem se obregne ob obe televizijski hiši z največjim davkoplačevalskim in oglaševalskim kolačem in "posledično deležem gledalcev". Navaja, da je tam zaposlenih veliko profesionalnih in etičnih novinarjev, a da "ozračje nestrpnosti in sovraštva ustvarja ozek krog urednic, družinsko in kapitalsko povezanih s stebri globoke države ter nekaj povprečnih in podpovprečnih novinark in novinarjev na vpoklic, ki se v normalni medijski hiši ne bi prebili niti med poročevalce z živilskih tržnic" .

Ob tem se je dotaknil zadnjih ameriških volitev in dodal, da je v interni analizi volitev zapisano, da med najpomembnejše razloge za zmago Donalda Trumpa sodi njegova neposredna komunikacija z volivci, predvsem reakcije preko Twitterja, ki da so sovražno razpoloženim medijem onemogočile še hujše manipulacije. Po besedah Janše sicer med mislečimi ljudmi, kar bi novinarji morali biti, ni vrednostno nevtralnih. Zato je medijska konkurenca pomembnejša od vsake druge oziroma je predpogoj demokratične družbene ureditve in svobodne družbe nasploh.

Medijski monopol in napadanje vsega, kar izvoljenim oblastem onemogoča medijsko, diplomatsko ali javno obrambo, pa Janša navaja med "znaki nevarnosti", o katerih uči zgodovina totalitarnih režimov.

"Totalitaristi so svoje nasprotnike vedno najprej razorožili, nato pa postrelili. Medijsko in fizično. Najprej diskreditacija, nato likvidacija," je zapisal Janša in dodal, da "mogoče v mlačni vodi" ljudje niso opazili, da "grožnje s smrtjo in pozive k umorom na levičarskih shodih RTV Slovenija, POP TV in ostali 'mediji' iz iste jate obravnavajo kot nekaj 'normalnega', celo samoumevnega. Pri tem pa jim pomagajo mnogi, v bistvu dobronamerni in bogaboječi posamezniki, ki se ne želijo javno izpostavljati in opravičilo za umanjkanje svojega poguma iščejo na obeh straneh."Ob tem je pozval, naj ne čakajo, saj pod kotlom močno gori. "In v bistvu kuhajo vas, ne vlade".

Premier je javno televizijo tudi primerjal z nekdanjo JLA, pri tem pa se je skliceval na izjavo, ki so jo na takratni TV Ljubljana prebrali maja 1988 ter JLA označili kot "predstavnika enega od temeljev svobodne in neodvisne SFRJ". Ob tem se je lotil nekaterih protestnikov, ki so nosili simbole nekdanje države.

Ob koncu se je dotaknil še epidemije koronavirusa in spomnil na pričakovano recesijo ter pozval, da lahko le s skupnimi močnimi preprečimo njene najbolj razdiralne posledice: "Slovenija to zmore, vendar ne razdeljena. Zato je potreben aktiven napor za skupno dobro in močan glas, glas brez lažne 'politične korektnosti'."