Slovenija

Vojni prizori nikdar zares ne izginejo

Ljubljana, 23. 12. 2025 22.18 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Arhivski posnetki osamosvojitvene vojne

Da lahko proslavljamo dan samostojnosti in enotnosti in imamo svojo državo že 35 let, so bile žal potrebne tudi žrtve. Tako je v državnem zboru potekal sprejem svojcev padlih pripadnikov teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Pred naše kamere sta stopila Borut Peršolja, veteran vojne za Slovenijo in Leon Pilinger, ki je med odstranjevanjem min izgubil nogo.

veterani Borut Peršolja Leon Pilinger vojna za slovenijo

Golob na državni proslavi: Slovenci smo veličastni. Nepremagljivi

