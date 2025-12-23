Vojni prizori nikdar zares ne izginejo

Da lahko proslavljamo dan samostojnosti in enotnosti in imamo svojo državo že 35 let, so bile žal potrebne tudi žrtve. Tako je v državnem zboru potekal sprejem svojcev padlih pripadnikov teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Pred naše kamere sta stopila Borut Peršolja, veteran vojne za Slovenijo in Leon Pilinger, ki je med odstranjevanjem min izgubil nogo.