Jelinčič: Mladi so navadni jokavci, služenje vojaškega roka je potrebno

Mahnič je Bevka spomnil, da Avstrija in Švica nista zastareli državi, za podoben sistem, ki ga predlaga SDS pa so se odločili tudi na Švedskem. Glede na stanje v slovenski vojski, je obvezno vojaško služenje potrebno nujno uvesti nazaj, meni Mahnič.

V oddaji 24UR ZVEČER so svoje poglede o obveznem vojaškem služenju soočili Žan Mahnič iz SDS, Zmago Jelinčič iz SNS, Samo Bevk iz SD in Jerca Korče iz LMŠ.

Poleg opozicijske SNS z idejo SDS načeloma simpatizirajo tudi v Desusu, da je tema vredna resne razprave ocenjujejo celo v stranki LMŠ. A v obeh koalicijskih strankah predloga SDS ne bodo podprli, češ da je preveč radikalen. Kategorično proti puškam v rokah slehernega mladeniča pa so na levi, torej SD in seveda v Levici.

"Da vas ni sram gospod Bevk, da zastopate to mnenje. Nekoč je bila komunistična partija tista, ki je zagovarjala obrambo domovine, zdaj pa ste jo pripravljeni predati vsakemu, ki bo prišel," je bil odločen Jelinčič. Kot je dodal, Slovenija mora imeti vojsko, "države, ki so bolj razvite od nas, pa so to že zdavnaj ugotovile".

Jerca Korče je povedala, da smo se okoli 20 let nazaj odločili za uvedbo profesionalne vojske, tak drugo obliko obrambnega sistema pa je potrebna razprava. Predlog SDS je po njenem mnenju preveč rigorozen, poudarila pa je tudi, da so se vrednote mladih skozi leta spremenile.

Mahnič je ob tem poudaril, da v stranki SDS podpirajo obstoj profesionalne vojske, a nam danes primanjkuje vojakov. "Od predvidenih 25.000 članov strateške rezerve, jih danes nimamo nič," je dejal. Mahnič meni, da bi mladi v šestih mesecih uspeli usvojiti temeljne vojaške veščine.

Jelinčič je zatrdil, da ima stranka SNS tovrstni predlog v svojem programu že od samega začetka. Danes se mladi poslužujejo drog, so navadni jokavci, ne ljubi se jim nič, ob tem pa pozabljajo kje so bili rojeni, je bil oster Jelinčič. Po njegovem mnenju je za uvedbo obveznega vojaškega služenja tudi 80 odstotkov mater.

Korče je za konec dejala, da se domoljubje krepi tudi na drugačen način, vojska pa ni vzgojna institucija, s čimer pa se Jelinčič ni strinjal.