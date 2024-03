Vojska obljublja manj pokanja na Počku

Predstavniki Slovenske vojske (SV) so po vse glasnejših pozivih prebivalcev Postojne, predvsem pa težavah, ki jih imajo v tamkajšnjih šolah in vrtcih, že lanskega decembra obiskali vse izobraževalne in vzgojne institucije. Tako so lahko izvedeli, s kakšnimi težavami se srečujejo v njih zaradi vojaških vaj, ki potekajo na vadišču Poček, in pripravili predloge za vpliv dejavnosti SV na okolje.

Državni sekretar je po današnjem pogovoru na postojnski občini obljubil, da v maju in juniju na območju Počka ne bo nobenih takih aktivnosti, ki bi lahko kakorkoli motile učni proces. "Streljanje s težkim topništvom bo res na minimumu, da tega ne bo v poletnem času, kaj šele v času mature. Večerna streljanja so omejena na zimski čas in še to zreducirana v minimalnem obsegu v pozno popoldanskih urah. Nizkih preletov nad urbanim okoljem absolutno ne bo," je še povedal Medved in obljubil, da bo javnost o vsakršnem dogajanju na Počku obveščena tudi tako, da bodo svoje dejavnosti napovedali.

Ravnateljica Vrtca Postojna Elizabeta Zgonc je povedala, da je hrup zaradi močnih detonacij in nizkih preletov letal na otroke močno vplival.

Težava je v tem, če otroci na hrup niso pripravljeni. "Velikega pomena pri tem je, da so šole in vrtci obveščeni, kdaj se bodo dejavnosti na vojaškem vadišču na Počku izvajale, da lahko tudi mi temu primerno pripravimo svoj vzgojni proces, da pripravimo otroke na to. Seveda je to moteče za otroke," je povedala Zgončeva in dodala, da so v vrtec vključeni tudi otroci, ki prihajajo iz vojnega območja v Ukrajini, kar nanje zagotovo ni vplivalo dobro.

Otroci so spraševali, pogledovali v nebo, večkrat so iskali bližino strokovnih delavcev, nekateri pa so se celo skrili pod mizo. "Različne reakcije otrok so," je še dejala ravnateljica Vrtca Postojna, ki je z dogovorom in današnjimi obljubami državnega sekretarja zadovoljna, predvsem pa pozdravlja komunikacijo z obrambnim ministrstvom.