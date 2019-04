So se plače vojakov resnično povečale za 40 odstotkov?

Ali se je povprečna plača v slovenski vojski v zadnjih desetih letih resnično povišala za več kot 40 odstotkov? Tako naj bi namreč po analizi Dnevnika kazali podatki Statističnega urada Slovenije, a v Sindikatu vojakov odločno zatrjujejo, da podatki, da so vojaki z zviševanjem plač v javnem sektorju največ pridobili, ne držijo.

"Analiza, ki so jo v Dnevniku pripravili je zavajajoča, saj je v njej govora o plačah vojakov, gre pa za povprečne plače v dejavnosti obrambe. Povprečna plača vojaka je dosti nižja od navedenega povprečja, s tako zavajajočim prikazovanjem plač in primerjavo z drugimi se vojakom dela ogromna škoda," so zapisali.

Sindikat vojakov pri tem navaja, da je v SV zgolj tretjina vojakov, ti pa da imajo dosti nižje plače od podčastnikov, častnikov, generalov in višjih vojaških uslužbencev. Analiza Dnevnika pa po njihovem temelji na januarski plači, s katero so bile izplačane tudi nadure za vse viške ur v obdobju od začetka julija do konca decembra 2018, nadure pa pri številnih pripadnikih slovenske vojske znesejo skupno še za eno plačo poleg redne januarske.

In še: slovenski vojaki so v januarja prejeli 19 odstotni dodatek zaradi obremenitev ki jim je bil za februar retroaktivno odvzet marca in ga v takšnem obsegu ne bodo več imeli.