Vojska v Beli krajini popravlja poti, ki jih policija potrebuje za nadzor meje

Slovenska vojska na prošnjo policije sanira dovozne poti na območju Balkovcev, kjer policisti s patruljami in z opazovalnicami tudi tam varuje državno mejo. "Dovozne poti so težko prevozne in v slabših vremenskih razmerah lahko nevarne, zato je Slovenska vojska ugodila prošnji policije po sanaciji posebej kritičnih in nevarnih odsekov dostopov do opazovalnic," so sporočili iz vojske.

FOTO: Slovenska vojska Na območju Balkovcev slovenske vojaške inženirske enote urejajo štiri kilometre poti z razbijanjem kamenja, ravnanjem in utrjevanjem z gramozom, ki so ga donirale lokalne agrarne skupnosti in občina Črnomelj. Vojska pomaga policiji s četami in helikopterjem "Slovenska vojska neprekinjeno podpira Policijo pri preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje od leta 2015 in dnevno v ta namen napotuje zmogljivost v velikosti dveh pehotnih čet ter posadke s helikopterjem Bell 206 za opazovanje obmejnega območja iz zraka,"so sporočili iz Slovenske vojske. Odkar vojska pri varovanju državne meje pomaga policiji, pa do 10. septembra letos, je Slovenska vojska pripadnice in pripadnike napotila 92.308-krat oziroma sodelovala v 57.530 patruljah. Slovenska vojska se je odzvala na prošnjo Policije po sanaciji dovoznih poti na območju Balkovcev. FOTO: Slovenska vojska Slovenska vojska je septembra optimizirala napotitve pripadnikov: "Postavili smo nastanitvene zmogljivosti za pripadnike, ki podpirajo policijo pri varovanju državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto. V Črnomlju, na dvorišču gasilskega doma, so v ta namen postavili 14 bivalnih kontejnerjev. Nastanitvene zmogljivosti uporablja do 30 pripadnikov Slovenske vojske, ki na tem območju sodelujejo v mešanih patruljah ali v opazovalnicah in na ta način preprečujejo nezakonite prehode državne meje." Vojska policiji pomaga tudi z brezpilotnimi letali "Pripadniki Slovenske vojske opazujejo, spremljajo, poročajo in varujejo policiste med opravljanjem postopkov ter na ta način podpirajo preprečevanje nezakonitih migracij." Naloge, ki jih je vojska opravljala v podporo policiji, so v začetku vključevale sodelovanje v mešanih patruljah. FOTO: Slovenska vojska Od lanskega oktobra Slovenska vojska policiji pomaga tudi z opazovanjem širšega območja državne meje z brezpilotnimi letali. Skupno je Slovenska vojska na podporne naloge Policiji pripadnike napotila 161.401-krat in prevozila skoraj 5.900.000 kilometrov. "Od novembra 2015 s Policijo sodelujejo tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir. Skladno z navodili Policije so pripadnice in pripadniki postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Poleg tega je Slovenska vojska s helikopterji patruljirala ob meji in oskrbovala helikopterje policije z gorivom."