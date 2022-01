SV še naprej sprejema ukrepe za pridobivanje novega kadra

Na ministrstvu pa so ob tem uvedli še nekatere druge novosti, ki se nanašajo na prostovoljno služenje vojaškega roka. Med drugim so zvišali pogoj starosti s 27 na 30 let, posamezni kandidat pa se lahko odloči, da prostovoljnega služenja vojaškega roka ne opravi v enem roku, ampak po posameznih fazah. S prenovljenim programom imajo kandidati tudi možnost pridobiti pogoje za opravljanje vozniškega izpita B kategorije, zvišala pa se je tudi višina denarnega prejemka, ki ga kandidat prejeme ob koncu usposabljanja.

Spremenjen program temeljnega vojaškega usposabljanja je sicer razdeljen na tri faze, prva traja pet tednov, druga šest in tretja dva tedna. Program po Vrečarjevih besedah ob vojaških vsebinah vključuje tudi nekatere praktične, ki se izvajajo ločeno od vojaškega programa in bodo mladim vojakom tudi sicer koristile v njihovem vsakdanjem življenju, je pojasnil.

Po Vrečarjevih navedbah ocenjujejo, da so s tako spremenjenim programom pripravili vsebine, ki so za mlade atraktivne in privlačne. To se je po njegovih besedah že pokazalo v lanskem letu, ko so v stalni sestavi SV na novo zaposlili 258 posameznikov, leto pred tem pa 222. Na prostovoljno služenje vojaškega roka so lani napotili 285 kandidatov, leto pred tem pa 106.