Slovenija razvija nov dron, daljinsko voden protizračni top in mitraljez

"Gre za mejnik pri modernizaciji Slovenske vojske," je ob podpisu povedal obrambni minister Marjan Šarec. Pri tem na ministrstvu zasledujejo cilj, da so inovacije dvonamenske, kar pomeni, da ne bodo služile le vojski.

Prva pogodba izhaja iz PESCO investicijskega projekta jedrskega, radiološkega, kemičnega in biološkega nadzora. Projekt je namenjen razvoju obrambnih zmogljivosti Evropske unije do leta 2024. Skupna vrednost je deset milijonov evrov, od tega je Evropska komisija zagotovila 6,5 milijona evrov, ostalo so prispevale sodelujoče države, in sicer Avstrija, Hrvaška in Madžarska ter Slovenija, ki je prispevala 400 tisoč evrov.

Slovenska podjetja, ki sodelujejo v projektu, so C-Astral, OneDrone, Inštitut za okoljske senzorje, podjetje MIL Sistemika in novogoriški Arctur, kot vodilno podjetje v slovenskem konzorciju. Komisija pri tem podpira do-razvoj tehnologije, tehnično testiranje na podlagi scenarijev in pravil delovanja, oblikovanje novih morebitnih sprememb obstoječih standardov ter certificiranje.

Razvoj in nakup brezpilotnega letalnika

Navedeni projekt so na obrambnem ministrstvu nadgradili na nacionalni ravni, in sicer s podpisom pogodbe med ministrstvom in Arcturjem o nakupu brezpilotnega letalnika s tehnološkim demonstratorjem za prepoznavanje JRKB situacije v kontaminiranem območju. Te zmogljivosti bodo omogočale hitro zaznavanje nevarnosti, hiter odziv in ukrepanje, tako za obrambo kot za uporabo ob naravnih in drugih nesrečah, za zaščito ljudi, naravnih virov in materialnih sredstev, so ob podpisu pogodbe povedali na obrambnem ministrstvu.

Pogodba v vrednosti 1.135.000 evrov vključuje dobavo sistema letalnika z usposobljenimi piloti in operaterji do avgusta 2025. Podpisala sta jo državni sekretar za obrambo Damir Črnčec in direktor podjetja Arctur Tomi Ilijaš.