Vojski novi čevlji: posodobitev bo vojakom omogočila dobro zaščito

Slabo pritrjen podplat na škornju in ozebline na nogah - fiasko, ki se ga Slovenska vojska ne more otresti. Da se to ne bi več ponovilo, je bilo ministrstvo za obrambo zelo previdno pri nabavi nove vojaške obutve. Čeprav so naročilo za kar 22 tisoč parov čevljev spet oddali Alpini, zagotavljajo - pri novih škornjih smo naredili veliko posodobitev, ki bodo vojakom omogočali dobro zaščito v najhujših razmerah.