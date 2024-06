Volilna nedelja na POP TV

Novinarji 24UR Anže Božič, Metka Majer, Žana Vertačnik, Žiga Bonča, Marko Gregorc in Kaja Kobetič se bodo v oddaje v živo javljali s sedežev strank. Kakšno je vzdušje? Kdo že slavi in kdo razočarano strmi v rezultate? Ves dan bodo rezultati ažurirano predstavljeni tudi na spletni strani 24ur.com .

Oddaje bosta vodila Edi Pucer in Darja Zgonc , v tiskovnem središču bo Petra Kerčmar , na sedežu Državne volilne komisije pa novinarka Špela Bezjak . Neposredno iz Bruslja bo izide volitev in odzive nanje spremljal dopisnik Peter Žerjavič , posebno grafično analizo v studiu pa bo pripravil Jure Tepina .

Ob 22.30 bo na sporedu posebna večerna volilna oddaja Evropske volitve in referendumi 2024." Spremljajte razglasitev izidov evropskih volitev in referendumov v živo, prve odzive političnih strank in kandidatov ter poglobljene analize z gosti v studiu in na terenu ," pravi urednica posebne večerne oddaje Nina Vobič Arlič .

"Vsake volitve so praznik demokracije in za novinarje je volilni dan tudi praznik, praznik novinarskega poročanja. Na volilni dan bomo sproti obveščali o rezultatih volitev in analizirali, kaj to pomeni za nadaljnji razvoj Slovenije v Evropski uniji. Pomembna pa bo tudi volilna udeležba, ljudje se morajo zavedati, da njihov glas šteje in da samo aktivno državljanstvo, tudi v EU, lahko spremeni stvari na bolje," zaključuje odgovorna urednica informativnega programa, Tjaša Slokar Kos.