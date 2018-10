Volilna pravila

Neodvisna spletna stran 24ur.com in informativne oddaje 24UR, 24UR ZVEČER in SVET NA KANALU A bodo lokalne spremljali v okviru profesionalnih novinarskih načel in v skladu z novinarsko etiko.

Skrbeli bomo za kar se da uravnoteženo predstavitev vseh strani. Upoštevali bomo tudi interese uporabnikov. O dolžini, vsebini in načinu predstavljanja bo uredništvo odločalo samostojno.

Na POP TV bomo v času kampanje v okviru rednih oddaj pripravili najmanj pet televizijskih soočenj med kandidati večjih mestnih občin, ki jim javnomnenjske ankete napovedujejo uvrstitev v drugi krog županskih volitev.

V okviru oddaje 24 ur in 24 ur zvečer pa bomo predstavili tudi zanimive županske kandidate iz različnih slovenskih občin.

V oddaji Svet na Kanalu A bomo izvedli mini soočenja med kandidati v različnih občinah.