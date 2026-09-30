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Slovenija

Volilna pravila za lokalne volitve

Ljubljana, 30. 09. 2026 06.00 pred 6 urami 3 min branja 0

Avtor:
PRO PLUS
Volilna skrinjica

Za lokalne volitve, ki se bodo s prvim krogom začele 15. novembra 2026, se volilna kampanja v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah začne 30 dni prej. Volilna pravila pričnejo veljati na prvi dan predvolilne kampanje, torej v četrtek, 15. oktobra 2026, veljajo pa do nedelje, 29. novembra, do 19. ure, ko se zaprejo volišča po državi po drugem krogu.

Volilna skrinjica
Volilna skrinjica
FOTO: Aljoša Kravanja

Izdajatelja medijev v skupini Pro Plus, POP TV, d. o. o., in Kanal A, d. o. o., bosta o političnih temah poročala z vso potrebno natančnostjo, profesionalno skrbnostjo in nepristranskostjo.

Mediji v skupini Pro Plus bodo pri poročanju o volilni kampanji sprejemali uredniške odločitve, ki bodo razumne ter sprejete s pazljivostjo in vso dolžno nepristranskostjo. Presojanje, kaj je novica, bo še vedno osnova za sprejemanje uredniških odločitev v informativnih programih in to presojanje bo v času volilne kampanje potekalo znotraj okvirov demokratične in dostojne razprave.

Načini, na katere bodo mediji v skupini Pro Plus zagotavljali nepristranskost do vseh kandidatov, so odvisni izključno od formata, končnega izdelka in platforme poročanja. Odločanje glede različnih ravni pokrivanja različnih kandidatov, ki dosegajo različne stopnje politične podpore volivcev, zahteva v prvi vrsti temeljito in nepristransko uredniško presojo, ne pa matematičnih formul. Vendar pa bodo uredništva in ustvarjalci vsebin prevzeli primarno odgovornost za to, da v lastnih prispevkih dosežejo potrebno nepristranskost, pri čemer bodo upoštevali tudi zahtevo, da je poleg dejanske nepristranskosti pomemben tudi videz, ki slednjo jasno izkazuje.

Vrstni red kandidatov

Vrstni red, po katerem kandidati v sklopih nastopijo v oddaji ali se jih predstavi v soočenjih, se določa na podlagi uredniške presoje.

Kandidati iz mestnih občin bodo predstavljeni na nastopih v oddaji ali po spletu, prav tako bodo predstavljeni tisti kandidati, za katere bodo presodili, da bi gledalcem in bralcem bili zanimivi in zaslužni medijske pozornosti. Za katere kandidate bo to veljalo, bo stvar uredniške presoje uredništva posameznih medijev v skupini Pro Plus.

Udeležbo kandidatov v predvolilnih soočenjih, ki bodo potekala znotraj informativnega programa, določi uredništvo. Kandidate, ki ne bodo povabljeni v predvolilna soočenja, bomo sorazmerno obravnavali. Kako to doseči, bo stvar uredniške presoje uredništva posameznih medijev v skupini Pro Plus.

Smiselno enaka pravila bodo veljala tudi za uredniške vsebine na vseh spletnih straneh medijev v skupini Pro Plus.

Napačne in zavajajoče informacije

Organiziranje kampanj na družbenih in digitalnih platformah je postalo eno poglavitnih bojišč pred volitvami, pri čemer je nevarnost napačnih in zavajajočih informacij, ki utegnejo igrati pomembno vlogo pri končnem izidu, znatna.

Pomemben element poročanja medijev v skupini Pro Plus v času volilne kampanje je tudi obveščanje državljanov in volivcev o demokratičnih procesih in opozarjanje na morebitne lažne novice, kar bo volivcem omogočilo, da se odločajo na podlagi dokazanih dejstev, ki jim lahko zaupajo.

Uporaba družbenih medijev

Uredniki in novinarji medijev v skupini Pro Plus in sleherni posameznik, vpleten v ustvarjanje programskih vsebin, povezanih z volitvami, morajo paziti, da ne ogrozijo dejanske nepristranskosti in videza nepristranskosti oz. da medijev v skupini Pro Plus s svojim ravnanjem ne spravijo na slab glas – npr. z javnim izražanjem lastnega mnenja (ali s podpiranjem mnenj drugih) glede političnih zadev, bodisi na osebnih spletnih straneh ali na družbenih medijih, kot so npr. profili na Twitterju, FB ali TikToku.

Dan volitev

Preko medijev v skupini Pro Plus, uradnih kanalov na družbenih omrežjih in drugih spletnih strani skupine Pro Plus v času volilnega molka ne bo nobenega novinarskega pokrivanja katere koli od predvolilnih kampanj. Medijem v skupini Pro Plus tovrstnih poročanj ni treba umakniti iz arhivov ali onemogočiti dajanja na voljo javnosti, ne smemo pa jih znova objavljati.

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24ur.com Volilna pravila
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